Оккупанты ударили дронами по Львову, есть попадание в объект критической инфраструктуры

Оккупационные войска России, которые ночью 20 июня запускали по Украине дроны-камикадзе, направили атаку и на Львовскую область. Во время нее произошел вражеский прилет по инфраструктурному объекту в облцентре.

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На месте удара возник пожар. О попадании сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Отбой воздушной тревоги во Львовской области. Предварительно: во Львове есть попадание в объект критической инфраструктуры. Люди не пострадали. Был пожар. На месте работают все службы", – написал он.

Отметим, что воздушная тревога на Львовщине продолжалась с 04:05 по 06:01 вторника. Около пяти утра городской голова Львова Андрей Садовый сообщил о взрывах в городе и области.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 29 мая силы ПВО Украины сбили российскую ракету над Львовщиной. Ее обломки упали на территории Золочевского района и разрушили деревянное здание, обошлось без жертв.

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