На Львовщине силы ПВО сбили вражескую ракету, из-за падения обломков возник пожар: подробности

В ночь на 29 мая силы ПВО Украины сбили российскую ракету над Львовщиной. Ее обломки упали на территории Золочевского района и разрушили деревянное здание, без жертв.

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В частности, там вспыхнул пожар, из-за которого также сгорела сельхозтехника владельцев. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

По его словам, ночью понедельника РФ атаковала Украину ракетами из самолетов стратегической авиации из Каспийского моря и "Шахедами".

Так, одна из ракет долетела и до Львовской области. Защитникам из воздушного командования "Запад" удалось сбить ее над Золочевским районом – обломки упали на деревянное хозяйственное здание и оно сгорело.

Кроме этого, сгорел стоящий рядом трактор. К счастью, пострадавших нет. На месте падения обломков возникла воронка.

"Благодарю нашу противовоздушную оборону, которая в очередной раз отвлекла большую беду от Львовской области. Спасибо всем службам, которые оперативно прибыли и работали на месте. В других районах области эта ночь была спокойной", – добавил Козицкий.

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