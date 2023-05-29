РФ устроила новую атаку дронами: в Киевской и Винницкой областях сработала ПВО

Оккупационная армия России в ночь на понедельник, 29 мая, устроила новую атаку на Украину дронами-камикадзе. Около 1 часа ночи взрывы прогремели в Киевской и Винницкой областях, там отработали силы противовоздушной обороны.

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Это уже 15-я атака на столичный регион с начала мая. Также взрыв прогремел в Кременчуге на Полтавщине и в Одесской области.

Как сообщили в Telegram-канале Киевской ОВА, оккупанты запустили по региону БПЛА, а силы ПВО уже начали их уничтожать.

"Жители Киевщины! В области опасность применения вражеских БпЛА. Силы противовоздушной обороны уже работают", – говорится в сообщении.

Жителей региона призвали не снимать и не выкладывать в сеть работу украинских защитников, а также находиться в укрытиях.

В КМВА в Telegram также отметили, что на подступах к столице работает ПВО.

"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО", – написали в администрации.

Глава Винницкой ОВА Сергей Боров также отметил, что в регионе сработала ПВО.

"Враг снова атакует! Силы обороны в области отрабатывают воздушные цели. Все службы работают", – написал он.

Глава Общественного совета при Одесско1 ОВА Сергей Братчук написал, что в регионе продолжается боевая работа сил противовоздушной обороны. Спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров заявил, что оккупанты пытаются атаковать Одесщину с воздуха. Идет боевая работа, возможно несколько волн атаки.

Отметим, что по данным мониторинговых каналов, российские оккупанты запустили по Украине не только дроны, но и ракеты.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram предупредил, что в регионе, возможно, будет громко из-за сбития вражеских целей.

"Где-то через час плюс-минус может быть очень громко. Верим в наше ПВО", – написал он.

В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак призвал украинцев реагировать на тревогу и направляться в укрытия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на воскресенье, 28 мая, Россия устроила наиболее массированную атаку "Шахедами" на Киев. Всего оккупанты выпустили по Украине 54 БПЛА, 52 из которых были уничтожены.