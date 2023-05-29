РФ ночью запустила по Украине 40 ракет и 35 дронов: силы ПВО сбили 67 воздушных целей

Ночью понедельника, 29 мая, российские террористы запустили в сторону городов Украины 40 крылатых ракет, 35 ударных дронов и разведывательный БПЛА. Благодаря работе противовоздушной обороны 67 вражеских воздушных целей были обезврежены.

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Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он уточнил, что агрессор пытался атаковать военные объекты и объекты критической инфраструктуры страны.

Отмечается, что в общем оккупанты выпустили до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 с девяти самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Каспийского моря.

Кроме того, с северного и южного направлений они атаковали украинские регионы иранскими БПЛА Shahed-136/131. Всего было зафиксировано около 35 ударных дронов.

Противовоздушная оборона Украины работала в зонах ответственности всех воздушных командований Воздушных сил ВСУ: "Центр", "Восток", "Юг" и "Запад".

"Силами и средствами воздушных командований во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 67 воздушных целей", – написал Залужный.

В частности, были сбиты 37 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также 29 "Шахедов" и разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.

Отметим, что во время воздушной тревоги, которая распространилась по Украине ночью 29 мая, взрывы раздавались на Киевщине – там силы ПВО сбили более 40 ракет и дронов, падение обломков привело к незначительным повреждениям крыши дома в Подольском районе столицы. Кроме того, о взрывах ночью сообщалось в Одесской, Полтавской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой и Львовской областях.

Известно, что оккупанты атаковали портовую инфраструктуру Одессы, где вспыхнул пожар. На Львовщине силы ПВО сбили вражескую ракету – из-за падения обломков сгорели хозяйственное здание и трактор.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники неба Украины ночью 28 мая обезвредили рекордное количество вражеских дронов. В частности, оккупанты запустили в сторону наших городов 59 "Шахедов", 58 из которых были сбиты силами ПВО.

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