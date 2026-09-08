Россия ударила по Золочеву на Харьковщине: есть пострадавшие, повреждены админздания и частные дома. Фото
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Во вторник, 8 сентября, поселок Золочев Богодуховского района Харьковской области подвергся удару российских БпЛА. В населенном пункте повреждены административные здания и три частных дома.
Вследствие вражеского обстрела 64-летний мужчина получил взрывные ранения. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Кроме того, 39 и 75-летние женщины получили острую реакцию на стресс.
"Всем оказывается медицинская помощь. Все экстренные службы работают в усиленном режиме", – сообщили в ОВА.
Как сообщал OBOZ.UA, 8 сентября в Сумском районе Сумщины российские оккупанты атаковали беспилотниками пригородный дизель-поезд. Вследствие удара загорелись локомотив и пассажирский вагон. Из-за очередного военного преступления российских захватчиков пострадали 10 человек. А когда на место прибыли спасатели, враг нанес повторный удар по поезду и людям.
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