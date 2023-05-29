Оккупанты атаковали портовую инфраструктуру Одессы: вспыхнул пожар

Оккупационные войска России во время ночной массированной атаки по Украине 29 мая направили беспилотники по портовой инфраструктуре Одессы. Силы противовоздушной обороны сбили один вражеский дрон, вместе с тем еще один попал в объект и привел к пожару.

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Это подтвердил начальник Одесской районной военной администрации Юрий Крук. По его словам, РФ совершала массированную атаку по облцентру и Одесскому району с использованием БПЛА Shahed-136/131.

"Силами подразделений ПВО один дрон уничтожен в небе над Одесщиной. К сожалению, было попадание ударными БПЛА по объекту портовой инфраструктуры в Одессе", – отметил он.

Чиновник подчеркнул, что пожар, возникший после прилета, подразделения ГСЧС и порта оперативно ликвидировали. На месте происшествия работают все соответствующие службы, информация о масштабе разрушений уточняется.

Перед тем глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк добавила, что на этом направлении противовоздушная оборона работала над Одесской, а также Николаевской и Херсонской областями.

"К сожалению, в результате воздушного боя есть обломки, в портовой инфраструктуре вспыхнул пожар. Огонь ликвидирован, последствия уточняются", – говорила она в утреннем эфире телемарафона.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 мая во время воздушной тревоги в Одесской области раздавались взрывы. Военные подтвердили, что на Одесщину враг направил ударный БПЛА, который был уничтожен над морем силами ПВО.

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