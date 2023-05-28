Россия ночью атаковала Украину рекордным количеством 'Шахедов': силы ПВО сбили 52 дрона

В воскресенье, 28 мая, силы противовоздушной обороны Украины отбили еще одну воздушную атаку России, которая запускала иранские дроны-камикадзе Shahed-136/131. В небе над рядом регионов было обезврежено 52 с 54 таких вражеских целей.

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Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ. Отмечается, что военные страны-агрессора в течение ночи и под утро совершали запуски ударных БПЛА с северного и южного направлений.

В частности, враг атаковал нашу страну "Шахедами" с Брянской области и Краснодарского края РФ. В общем были зафиксированы пуски рекордного количества дронов-камикадзе – 54.

Очередную ночную атаку российские террористы направили на военные объекты и объекты критической инфраструктуры Украины в центральных регионах, в частности, на Киевщину.

"Здесь, в зоне ответственности Воздушного командования "Центр", уничтожено большинство ударных дронов!" – отметили военные.

Также к отражению атаки привлекались силы и средства воздушных командований "Юг" и "Запад" Воздушных сил ВСУ, а также противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны

"Благодаря успешной боевой работе уничтожены 52 "Шахеда"!" – уточнили в ВС ВСУ.

Напомним, что во время воздушной тревоги, которая 28 мая продолжалась в большинстве регионов Украины с начала суток до утра, взрывы раздавались на Киевщине, Житомирщине, Сумщине. Местные власти сообщали о работе ПВО – в частности, в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 40 дронов-камикадзе. На утро известно, что из-за падения обломков БПЛА возникли разрушения в нескольких районах столицы, также есть жертва и пострадавшие.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время воздушной атаки РФ на Украину ночью 26 мая силы ПВО сбили 35 из 48 вражеских целей. Это были десять крылатых ракет Х-101/х-555, 23 "Шахеда" и два других российских БПЛА.

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