Россия ночью запустила по Украине 48 воздушных целей: силы ПВО сбили 10 крылатых ракет и 25 дронов

Защитники украинского неба отбили еще одну воздушную атаку войск РФ, которую те совершили ночью 26 мая 17 ракетами и 31 ударным дроном. Были сбиты 35 вражеских целей, которые летели в том числе на Днепр и Киев.

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О результатах работы противовоздушной обороны рассказали в Воздушных силах ВСУ. Среди прочего, агрессор запускал ракеты с авиации, из района Каспия.

Отмечается, что воздушная атака российских оккупантов началась в 22:00 четверга, 25 мая, и продолжалась до 05:00 пятницы, 26 мая. В этот раз РФ сместила направление удара на восток, атакуя объекты критической инфраструктуры и объекты Сил обороны Украины.

Всего зафиксированы пуски 17 ракет разных типов и 31 ударный дрон.

– 10 крылатых ракет Х-101/х-555 и из самолетов Ту-95мс из района Каспийского моря;

– семь зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из района Токмак (т. е. Запорожская обл.);

– 31 ударный БПЛА иранского производства Shahed-136/131 с южного и северного направлений.

"Силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, в зонах ответственности воздушных командований "Восток", "Центр" и "Юг" уничтожено 10 крылатых ракет Х-101/х-555, 23 ударных дрона Shahed- 136/131, два БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", "Мерлин-ВР", – уточнили в Воздушных силах.

Там добавили, что зафиксировано попадание ударных дронов и нескольких ракет С-300/С-400 в Харьковской и Днепропетровской областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, минувшей ночью, 25 мая, украинская ПВО обезвредила 36 из 36 дронов-камикадзе "Шахед". Эти БПЛА иранского производства збивали на подлете к Киеву и западным регионам, а также в Николаевской и Одесской областях.

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