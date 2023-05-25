Россия ночью запустила по Украине ударные дроны: силы ПВО сбили все 36 'Шахедов'

Защитники неба Украины ночью 25 мая уничтожили 36 дронов-камикадзе Shahed-136/131 иранского производства. Ими государство-террорист РФ пыталось нанести удары по украинской столице, южным и западным регионам.

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Пуски почти четырех десятков барражирующих боеприпасов были зафиксированы с северного и южного направлений. О работе ПВО рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

"Вероятно, враг имел целью атаковать критическую инфраструктуру и военные объекты в западных регионах государства", – говорится в сообщении.

К отражению российской воздушной атаки были привлечены подразделения зенитных ракетных войск, истребительная авиация, мобильные огневые группы в зонах ответственности воздушных командований "Юг", "Центр", "Запад" и противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины.

"Совместными усилиями все 36 "Шахедов" уничтожены! Слава Украине! Вместе – к победе!" – отметили в командовании ВС ВСУ.

По данным оперативного командования "Юг", в течение ночной воздушной атаки силами противовоздушной обороны были сбиты три дрона-камикадзе Shahed-136/131 над Николаевщиной и еще один над Одесщиной.

Отметим, что этой ночью воздушная тревога охватила почти все регионы Украины, к тому же в несколько волн. Именно так враг пытался атаковать наши города, запуская ударные дроны. В это время сообщалось о работе ПВО на Киевщине, а также в южных и западных регионах.

Столичные власти известили, что защитники неба отбили эту вражескую воздушную атаку – 12-ю с начала мая именно на Киев. В частности, все российские беспилотники были сбиты, ударов по городу не допущено.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 мая силы ПВО сбили шесть ударных дронов и два разведывательных БПЛА оккупантов. "Шахеды" и "Мерлины-ВР" враг запускал по югу Украины.

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