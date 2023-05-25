Войска РФ устроили атаку дронами на Украину, на Киевщине работала ПВО: первые детали

В ночь со среды на четверг, 25 мая, российская оккупационная армия снова атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed. В ряде областей по вражеским целям работали силы ПВО.

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В Киевской городской военной администрации сообщили, что ПВО отработала на подступах к Киеву. Людей призывали оставаться в укрытиях.

"В Киевской области опасность применения вражеских БПЛА. Силы ПВО уже работают", – добавили в Киевской ОВА.

Через некоторое время ПВО на Киевщине работала снова.

В сети также писали о работе ПВО в Николаевской и Львовской областях.

В офисе президента призвали украинцев не игнорировать тревогу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы противовоздушной обороны Украины 23 мая отразили очередную попытку российских оккупантов атаковать наши регионы дронами-камикадзе Shahed-136/131 иранского производства. Враг запустил шесть таких БПЛА – все они были обезврежены.

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