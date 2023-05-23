Оккупанты ночью атаковали Украину четырьмя 'Шахедами', силы ПВО сбили все дроны

Силы противовоздушной обороны Украины 23 мая отбили очередную попытку российских оккупантов атаковать наши регионы дронами-камикадзе Shahed-136/131 иранского производства. Враг запустил четыре таких БПЛА – все они были обезврежены.

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О работе защитников неба сообщил Генеральный штаб ВСУ. Отметим, что ночь вторника сопровождалась массированной воздушной тревогой, объявленной во всех областях.

Военные подчеркнули, что РФ продолжает вести захватническую войну, не прекращает наносить удары, производить обстрелы не только военных, но и гражданских объектов в Украине.

"Предварительно, этой ночью враг задействовал для ударов до четырех "Шахедов", все сбиты. Информация уточняется", – говорится в сообщении.

Отметим: после массированной воздушной атаки врага ночью 22 мая начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что такие российские обстрелы будут продолжаться и дальше.

По ее словам, военные преступники из России подобными атаками пытаются проследить направления действия украинской противовоздушной обороны, чтобы ее истощить.

Как сообщал OBOZREVATEL, минувшей ночью, 22 мая, страна-агрессор направила 36 ракет разного типа и 20 ударных дронов в сторону Украины, в основном на Днепропетровщину. Именно в небе над этим регионом наши защитники уничтожили 16 ракет и 20 "Шахедов".

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