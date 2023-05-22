У врага есть конкретная цель: Гуменюк объяснила, почему оккупанты массированно атаковали Днепр

Военные преступники из РФ, атакуя ночью 22 мая Днепр, преследовали по меньшей мере одну цель. В первую очередь они пытаются проследить направления действия украинской противовоздушной обороны, чтобы ее истощить.

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Об этом сообщила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. Она говорит, что российские обстрелы, к тому же не только по Днепру, будут продолжаться.

"Будут атаковать и пытаться истощать конкретные направления противовоздушной обороны. В частности, сосредоточившись на Днепре, они измеряют, с каких сторон может быть защищен или пропущен конкретный удар", – предположила представитель ОК "Юг".

По ее словам, учитывая, что во время массированных воздушных атак РФ использует разное оружие, это еще раз подчеркивает тот факт, что стране-агрессору "не дает покоя наша ПВО".

Относительно того, почему этой ночью атаковали именно Днепр, Гуменюк также добавила, что только оккупантам знать, почему, когда и какое именно направление в Украине актировать.

"Мы можем только анализировать, делать выводы и предусматривать то, что считаем адекватным. Не всегда это совпадает с тем, что действительно у врага на уме", – подчеркнула она.

Напомним, что во время воздушной атаки ночью понедельника силы ПВО сбили над Днепропетровщиной 15 БПЛА и четыре ракеты. В общем Россия запустила 36 воздушных целей – кроме 20 дронов-камикадзе, это были крылатые, баллистические и зенитные управляемые ракеты.

В регионе зафиксирован ряд прилетов, повлекших повреждения зданий спасательной части и предприятия, автомобилей и жилых домов. Пострадали восемь человек, в том числе спасатель.

Командование Воздушных сил ВСУ отметило, что ракетами разных типов и "Шахедами" враг нацеливался на военные и инфраструктурные объекты Днепра.

Как сообщал OBOZREVATEL, о том, что возобновлением массированных ударов Россия пытается истощить украинскую ПВО, заявили и в британской разведке. Специалисты подчеркнули, что для оценки результатов атак и их корректировки враг активизировал работу разведывательных БПЛА.

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