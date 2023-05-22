Над Днепропетровщиной ночью сбили 15 дронов и четыре ракеты, но есть прилеты и разрушения: пострадали восемь человек. Фото

Во время воздушной атаки по Украине ночью 22 мая Россия выпустила много целей в сторону Днепропетровщины. В небе над регионом защитники сбили 15 беспилотников и четыре крылатых ракеты, при этом зафиксированы и вражеские прилеты.

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Из-за действий российских террористов получили повреждения здания спасательного подразделения и предприятия, жилые дома и автотранспорт, пострадали восемь человек. О последствиях атаки агрессора сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Этой ночью защитники из воздушного командования "Восток" сбили над нашей областью 15 беспилотников и четыре крылатые ракеты. Просто лучшие. Спасибо! Однако, к сожалению, есть и прилеты", – написал чиновник.

По его словам, в Днепровском районе из-за ракетного удара ранения получил 27-летний мужчина. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Повреждения получили несколько зданий спасательного подразделения. Возникли два пожара, которые уже потушили. В результате действий агрессора уничтожено более 10 грузовых и легковых авто, столько же единиц спецтехники – повреждены. Разбиты 25 частных авто и два автобуса.

Попадание зафиксировано также по частному предприятию в Днепре, где повреждены три здания.

В Илларионовской громаде Синельниковского района упал БПЛА, обнаружили там еще и обломки ракеты.

"Пострадали семь человек. Женщины 52 и 70 лет – в больнице", – отметил Лысак.

Он добавил, что ударами задело три частных и девять многоквартирных домов. А еще – детсад, магазины и админздания. Разбито шесть авто.

"Обследование территории продолжается", – заверил глава ОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 21 мая Россия тоже атаковала Днепропетровщину беспилотниками. Тогда все вражеские дроны были ликвидированы военными из воздушного командования "Восток".

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