'Блестящая работа!' Украинские силы ПВО сбили все беспилотники, запущенные Россией по Днепропетровщине

В ночь на 21 мая российские оккупанты атаковали Днепропетровщину беспилотниками. Все вражеские воздушные объекты были ликвидированы военными из воздушного командования "Восток".

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Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. "Блистательная работа!" – прокомментировал он успехи защитников украинского неба.

Чиновник добавил, что остаток ночи в регионе было спокойно, выстрелов не зафиксировано. Однако уже утром оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольщину и Мировскую общину.

"Люди целы. Последствия атаки уточняются", – отметил Лысак.

Напомним: накануне вечером оккупационные войска обстреляли пожарную часть в одном из населенных пунктов Запорожской области. Вследствие атаки погиб пес по кличке Бадик, который нашел убежище у спасателей. На территории части была повреждена беседка, окна здания и два легковых авто личного состава. Спасатели, к счастью, не пострадали.

Также россияне обстреляли Торецк на Донетчине из РСЗО "Град". Вследствие обстрела ранены пять человек, в том числе 11-летний ребенок. Также повреждены жилые дома и другие объекты инфраструктуры, в частности, больница.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ночью 20 мая защитники Украины отбили уже одиннадцатую с начала мая массированную воздушную атаку России. На этот раз они обезвредили 18 дронов-камикадзе Shahed-136/131 иранского производства;

– в частности, в Киеве и области прогремели взрывы во время атаки России дронами-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили вражеские цели, вместе с тем падение их обломков привело к возгоранию и ряду повреждений в нескольких районах столицы.

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