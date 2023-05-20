Оккупанты ударили по пожарной части в Запорожье: погиб живший там пес. Фото

Российские оккупационные войска обстреляли пожарную часть в одном из населенных пунктов Запорожской области. Вследствие атаки погиб пес по кличке Бадик, который нашел убежище у спасателей.

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Об этом 20 мая сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. На территории части была повреждена беседка, окна здания и два легковых авто личного состава.

Спасатели, к счастью, не пострадали.

Однако невинной жертвой агрессора стала "служебная" собака.

"Все время часть служила островком безопасности и убежищем для сотни местных, которые обращались за помощью. Именно здесь до сегодняшнего дня свое убежище нашел и "служебный" пес Бадик. К сожалению, после этой атаки он не выжил", – рассказали в ГСЧС.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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– В ночь на 20 мая оккупанты атаковали Украину 18 дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили все БПЛА.

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