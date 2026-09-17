Россия расширяет террор ради нескольких важных целей: что стоит за атаками "камикадзе" границ Украины с другими странами Европы

Российские оккупанты интенсифицировали удары дронами-камикадзе по границе Украины с другими европейскими странами. И если сначала удары наносились вдоль границы с Молдовой и Румынией, но сейчас уже и по пропускным пунктам на границе с Польшей. Какие цели преследует враг и чего он хочет таким образом добиться? Давайте разберемся.

Не просто провокация

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В ночь на 13 сентября российский дрон нанес удар по АЗС вблизи пункта пропуска "Ягодин" у границы с Польшей. Уже утром того же дня камикадзе атаковал пассажирский поезд в двух километрах от соседней страны.

А до того Россия интенсивно наносила удары по пропускным пунктам между Молдовой и Румынией, регулярно нарушая своими средствами террора воздушное пространство обеих стран. Причем несколько БПЛА и одна эрзац-ракета "Бандероль" упали на молдовской территории.

Выглядит как явная провокация России и проверка на прочность не только ЕС, но и НАТО. Однако это только на первый взгляд.

Конечно же, Россия такими ударами проверяет границы дозволенного на границе НАТО, но это не единственная цель Москвы. Удары вдоль границы следует рассматривать как комплексные действия, связанные с расширением возможностей российских оккупационных войск, использованием новых сценариев для террора Украины и создание условий для приостановки либо минимизации автомобильной и железнодорожной логистики.

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Цель России – логистическая изоляция Украины.

Векторы изоляции

В действительности план по логистической изоляции Украины стартовал во второй половине июня, когда армия страны-агрессора стала прицельно наносить удары по черноморской инфраструктуре Одесской области и коммерческим судам, шедших в порты Одессы и Черноморска.

В течение достаточно сжатых сроков и с применением комбинированных средств поражения РОВ очень быстро блокировали Черное море для коммерческого судоходства. Но после завершения этого этапа участились атаки по границе с Молдовой и Румынией – целенаправленные удары по пропускным пунктам и "охота" на поезда, уничтожение локомотивов.

И раскрывалась общая концепция террора. А она заключается не только в системных ударах по определенным объектам инфраструктуры, но и в целом преследует цель логистической изоляции Одессы и области по морским, автомобильным и железнодорожным путям.

Схожий сценарий мы можем сейчас наблюдать и по тому, как были нанесены удары по железной дороге и вблизи пропускного пункта на границе с Польшей.

Очевидно, что целью РОВ является попытка если не полностью остановить автомобильное и железнодорожное сообщение Украины с соседними странами, то хотя бы их минимизировать и удорожить его, создавая максимально экстремальные условия периодическими ударами.

Угрозы для Украины и Европы

Конечно, в этих действиях России есть признаки проверки на прочность и Европейского союза вместе с НАТО. Дроны, залетающие на территорию Румынии – это не просто вызов, ошибка навигации или сокращение маршрута к цели, это попирание границ дозволенного. И чем пассивнее позиция Европы, тем увереннее и мотивированнее становится противник.

Не исключено, что по мере наращивания Россией налетов по территории Украины и превращение этого процесса в круглосуточную, монотонную рутину, периодически будет выбираться энное количество дронов, сконцентрированных на удар по приграничью одной из европейских стран.

За первую половину сентября 2026 года враг применил 3 308 дронов, из которых было перехвачено 2 944 или 89% от общего количества.

По сути, можно говорить о том, что РОВ имели возможность в течение этого периода запускать по 9 дронов практически каждый час. Это далеко не абсолютный рекорд, ведь в мае оккупанты применили по Украине 8 150 дронов или по 11 дронов в час в течение месяца. Но разница в том, что в мае враг отдавал предпочтение массированным, групповым налетам, а сейчас мы видим распределенные одиночные – с удержанием постоянной продолжительности воздушной тревоги.

Очевидно, что противник на фоне удовлетворительных результатов применения тактики адаптивного распределения террора (о которой я писал ранее в статье на OBOZ.UA "Россия задействовала тактику распределенного адаптивного террора: что это означает для городов Украины, которые под ударом") перешел на ее расширение путем создания максимально неблагоприятных условий для поддержания нормального сообщения Украины с другими странами.

Параллельно, используя для прикрытия удары по Украине, армия России может осуществлять гибридные атаки по приграничью стран ЕС, расширяя свой террор и на неприкосновенные страны – члены НАТО.

Выводы

Россия значительно расширила тактику распределенного адаптивного террора, опять-таки, адаптировав ее не только к задачам по созданию транспортной изоляции отдельно взятых районов и областей Украины, но и к перспективе точечных, ситуативных ударов по Европе.

Системные нарушения воздушного пространства Молдовы и Румынии в какой-то момент станут обыденностью и для Польши, а также ряда других стран. За нарушениями последуют удары.

Крайне сбалансированный подход к распределению ресурса, формированию в течение месяца необходимого боекомплекта для круглосуточного террора, а также решения прямых и гибридных задач Москвы – это то, что нам и нашим европейским соседям в ближайшие месяцы следует ожидать от России.