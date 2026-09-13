Россия нанесла удар по поезду, в котором находились Борис Джонсон, советник Мерца и другие европейские политики: подробности

В воскресенье, 13 сентября, российский дрон атаковал локомотив пассажирского поезда на Волыни, примерно в двух километрах от польской границы. Среди пассажиров находились бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, советник канцлера Германии Фридриха Мерца и представители европейских делегаций — все они не пострадали.

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Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel. Факт удара по локомотиву вблизи польской границы также подтвердила "Укрзализныця".

Атака произошла около пяти часов утра. Специальный частный чартерный поезд остановился недалеко от польской границы, когда в приграничном регионе начались удары российских дронов.

Непосредственным свидетелем атаки стал один из ближайших соратников Фридриха Мерца — Зауттер. Из-за угрозы часть пассажиров поезда была эвакуирована.

В составе делегации находились советники по вопросам безопасности из других европейских правительств, члены немецкого Бундестага, дипломаты и учёные. Также этим специальным поездом после конференции возвращался в Польшу бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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