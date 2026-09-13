Силы обороны уничтожили пункт хранения и запуска ударных БПЛА противника в Донецке

В ночь на 13 сентября в Донецке Силы обороны Украины нанесли удар по вражескому объекту. Российские оккупанты использовали его для хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников.

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Поражение произошло в рамках серии ударов. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Украинские военные также нанесли удары по объектам, связанным с применением российских ударных беспилотников, на временно оккупированных территориях Украины и в РФ.

В частности, в районах Железного Порта и Скадовска в Херсонской области, а также Черноморского и Оленевки в оккупированном Крыму были поражены наземные ретрансляторы. Российские военные использовали их для управления ударными БПЛА типа "Герань" и "Гербера".

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В Оленовке, помимо ретранслятора, украинские военные поразили антенный комплекс противника.

Отдельные цели были поражены и на территории России. В Брянской области, вблизи населенного пункта Рёвни, под удар попала радиолокационная станция, предназначенная для сопровождения целей. Возле Речицы был уничтожен пункт хранения вооружения и военной техники российских войск.

Недавно украинская армия поразила ряд военных целей противника , которые, вероятно, использовались войсками связи РФ. Атаки наносились как по временно оккупированным территориям Украины, так и по территории России.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Силы обороны Украины поразили ряд важных военных объектов российских оккупантов. В частности, в Таганроге Ростовской области были поражены два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1".

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