Поражены два российских ЗРГК 'Панцирь-С1', предприятие ОПК и место запуска дронов – Генштаб

Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупантов. В частности, в Таганроге Ростовской области были поражены два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1".

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Также украинские военные нанесли удары по радиолокационной станции, местам подготовки и запуска ударных БПЛА и предприятию российского оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщили Генеральный штаб ВСУ и президент Украины Владимир Зеленский.

В Таганроге поражены два "Панциря-С1"

В Таганроге Ростовской области РФ Силы обороны Украины поразили два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1".

Кроме того, в Березках Брянской области РФ была поражена радиолокационная станция противника.

В Донецке украинские военные поразили место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников.

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Поражен центр подготовки операторов БПЛА "Ахмат"

В Петропавловке Луганской области Силы обороны нанесли удар по центру подготовки операторов БПЛА подразделения "Ахмат".

По данным Генштаба, этот центр специализируется на подготовке операторов FPV-дронов и других беспилотных систем.

Таким образом, украинские военные нанесли удар по объекту, связанному с подготовкой личного состава российского подразделения к применению беспилотных систем.

В Снежном поражен машиностроительный завод

В Снежном Донецкой области нанесен удар по Снежнянскому машиностроительному заводу.

Предприятие специализируется на производстве деталей для газотурбинных двигателей, в частности дисков и лопаток компрессоров и турбин. По данным Генштаба, завод используется российской оборонной промышленностью для производства продукции военного назначения, в частности комплектующих для авиационных двигателей.

Размер нанесённого ущерба в настоящее время уточняется.

Зеленский заявил о результатах дальнобойных ударов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о результатах украинских ударов на большие расстояния, направленных на снижение российского потенциала ведения войны.

"Есть хорошие результаты наших дальнобойных ударов по снижению российского потенциала ведения войны. В Саратовской и Волгоградской областях поражены предприятие и объект нефтяной промышленности. В Чёрном море тоже есть результаты", – отметил Зеленский.

По его словам, украинские средства дальнего удара также применялись по целям в Дагестане, Удмуртии, Тульской, Нижегородской, Пермской и Самарской областях России.

"Спасибо каждому, кто укрепляет украинскую мощь, чтобы для всего, что поддерживает войну, в России не оставалось безопасных мест", – подчеркнул президент.

В Генеральном штабе подчеркнули, что работа по ключевым военным целям противника продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 11 сентября беспилотники подвергли массированной атаке российский город Саратов. После серии взрывов в городе разразились сильные пожары в районе промышленной зоны. В украинском Osint-сообществе предполагают, что беспилотники ВСУ поразили НПЗ и хаб Ozon в российском городе.

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