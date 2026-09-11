Оккупанты атаковали Днепр: пострадали двенадцать человек. Фото, видео

11 сентября днем российская оккупационная армия в очередной раз нанесла удар по Днепру. Целью оккупантов стали частные предприятия и гаражи.

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В результате атаки пострадали двенадцать человек, медики оказывают им необходимую помощь. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Что известно

Россияне атаковали Днепр 11 сентября. Повреждения получили частное предприятие и гаражи. Также в расположенных рядом жилых домах взрывная волна выбила окна.

По состоянию на 15:35 поступило сообщение о семи пострадавших, им оказывается помощь.

"В Днепре уже 7 раненых в результате вражеской атаки. Все находятся под наблюдением врачей", — отметил Ганжа.

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Позже стало известно уже о двенадцати пострадавших.

"Уже 12 раненых в результате вражеской атаки на Днепр", — говорится в сообщении начальника Днепропетровской ОГА.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в четверг, 10 сентября, российские войска вновь атаковали одно из предприятий в Днепре, которое уже подвергалось обстрелу ранее. В результате новой атаки погибли пять человек. Известно, что ещё двое получили ранения. Во время повторного обстрела на территории предприятия возник пожар.

Также мы писали о том, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что систематический обстрел страной-агрессором Россией американских предприятий в Украине не является случайностью.10 сентября оккупанты нанесли удар по гражданскому заводу по производству подсолнечного масла в Днепре, а несколько недель назад обстреляли предприятие в Сумах. Это свидетельствует о необходимости усиления противовоздушной защиты Украины и давления на Россию.

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