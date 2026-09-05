ВСУ поразили РЛС, комплекс РЭБ и другую технику противника: свежий отчет

Украинская армия в пятницу, 4 сентября 2026 года, поразила ряд военных целей противника, которые, вероятно, использовались войсками связи РФ. Атаки наносились как по временно оккупированным территориям Украины, так и по территории России.

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Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ. Был нанесен удар и по инженерно-ремонтной базе врага.

Что известно

По полученной информации, в Картушине Брянской области России была поражена радарная станция противника. Там же, вблизи Погара, был поражен комплекс радиоэлектронной борьбы, а в Злинце – ретранслятор MESH-сетей.

В то же время в Сокологирске Луганской области ( бывший Первомайск) была поражена ремонтная база российских войск. Масштаб нанесенного ущерба уточняется.

Отметим, что украинские военные сократили численность российской армии на 1260 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 495 тыс. 50 человек. Также уничтожены сотни единиц вражеской техники и вооружений, в том числе самолет и вертолет.

Главные истории дня

Напомним, ранее в Генеральном штабе сообщили, что в России остановили работу двух крупных предприятий нефтеперерабатывающей отрасли после украинских ударов. Речь идет о "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстове и комплексе "НОВАТЕК-Усть-Луга" в Слободце.

Как писал OBOZ.UA, ВСУ нанесли удары по российским средствам ПВО как на оккупированной части Украины, так и на территории РФ. Недавно защитники уничтожили как минимум два российских ЗРПК "Панцирь".

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