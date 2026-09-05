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ВСУ поразили РЛС, комплекс РЭБ и другую технику противника: свежий отчет

Илья Рябинин
War
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Среди уничтоженных целей есть вражеский радар. Иллюстративное фото
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Украинская армия в пятницу, 4 сентября 2026 года, поразила ряд военных целей противника, которые, вероятно, использовались войсками связи РФ. Атаки наносились как по временно оккупированным территориям Украины, так и по территории России.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ. Был нанесен удар и по инженерно-ремонтной базе врага.

Что известно

По полученной информации, в Картушине Брянской области России была поражена радарная станция противника. Там же, вблизи Погара, был поражен комплекс радиоэлектронной борьбы, а в Злинце – ретранслятор MESH-сетей.

В то же время в Сокологирске Луганской области ( бывший Первомайск) была поражена ремонтная база российских войск. Масштаб нанесенного ущерба уточняется.

ВСУ атаковали оккупированные территории Луганской области.

Отметим, что украинские военные сократили численность российской армии на 1260 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 495 тыс. 50 человек. Также уничтожены сотни единиц вражеской техники и вооружений, в том числе самолет и вертолет.

Потери армии РФ на утро 5 сентября

Напомним, ранее в Генеральном штабе сообщили, что в России остановили работу двух крупных предприятий нефтеперерабатывающей отрасли после украинских ударов. Речь идет о "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстове и комплексе "НОВАТЕК-Усть-Луга" в Слободце.

Как писал OBOZ.UA, ВСУ нанесли удары по российским средствам ПВО как на оккупированной части Украины, так и на территории РФ. Недавно защитники уничтожили как минимум два российских ЗРПК "Панцирь".

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