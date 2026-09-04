"Продолжение следует": в Генштабе сообщили о приостановке работы двух крупных предприятий нефтеперерабатывающей промышленности России
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В России приостановили работу двух крупных предприятий нефтеперерабатывающей отрасли после украинских ударов. Речь идет о "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово и комплексе "НОВАТЕК-Усть-Луга" в Ленинградской области.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ 4 сентября. Оба предприятия обеспечивают потребности российского военно-промышленного комплекса.