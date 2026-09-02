Глубина поражения достигала 1900 км: в Минобороны подвели итоги операции "deep strike" в августе

В августе 2026 года украинские удары на большие расстояния по территории России охватили объекты, расположенные на расстоянии до 1900 км от государственной границы. Основными целями стали предприятия нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности, топливная логистика, а также объекты военно-промышленного комплекса РФ.

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Об этом сообщило Министерство обороны Украины. В ведомстве подвели итоги операций deep strike, проведенных в августе.

Таким образом, поражение объектов топливно-энергетического сектора должно повлиять на способность России обеспечивать свои военные нужды, а атаки на предприятия ВПК — снизить потенциал по производству вооружения и военной техники.

Пострадали 12 крупных НПЗ

В августе под удары попали как минимум 12 крупных российских нефтеперерабатывающих заводов. Их совокупная проектная мощность составляет около 100 млн тонн нефтепродуктов в год.

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Среди атакованных предприятий Минобороны называет:

Удары были нанесены, в частности, по технологическим установкам первичной и вторичной переработки нефти, гидрокрекинга и каталитического риформинга.

Под ударом оказались газовые и нефтехимические предприятия

Отдельным направлением стали объекты газовой и нефтехимической отраслей России. В августе были поражены "Тобольскнефтехим" и Астраханский газоперерабатывающий завод.

"Тобольскнефтехим" располагает центральной газофракционирующей установкой мощностью 6,6 млн тонн сырья в год. Расстояние до украинской границы, по данным Минобороны, составляет около 1900 км.

На Астраханском газоперерабатывающем заводе были поражены две установки сепарации газа У-272. Продукция, производимая такими предприятиями, используется, в частности, в производстве ракетного и авиационного топлива, взрывчатых веществ, композитных материалов и компонентов для беспилотных систем.

Удары по топливной логистике

Украинские дальнобойные средства также наносили удары по объектам, связанным с хранением и транспортировкой российского топлива.

Среди них — "Таманьнефтегаз", Ейский нефтеналивной комплекс и нефтебаза "Людиновская". Мощность "Таманьнефтегаза" достигает 19,9 млн тонн нефтепродуктов и сжиженного газа в год, тогда как Ейский комплекс может перегружать более 1 млн тонн продукции на морской транспорт.

Поражение таких объектов может создавать дополнительные трудности для российской топливной логистики и обеспечения потребностей армии РФ.

Какие предприятия ВПК были поражены

Отдельно Минобороны сообщило об ударах по двум ключевым предприятиям российского военно-промышленного комплекса.

На "Комбинате Каменском", который производит твёрдое ракетное топливо для реактивных систем залпового огня "Ураган", "Смерч", "Торнадо-С" и авиационных средств поражения, были полностью уничтожены два цеха. Еще четыре цеха, по данным ведомства, получили существенные повреждения.

Также был поражен ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре. Предприятие связано с обеспечением группировки российских военных спутников, поэтому его поражение, как отмечает Минобороны, может повлиять на разведывательные возможности РФ.

Deep strike является частью системной работы Сил обороны Украины по созданию дополнительных издержек для России за продолжение войны. Речь идет не только о непосредственно военных объектах, но и об инфраструктуре, которая обеспечивает производство топлива, сырья, вооружения, его хранение и логистику.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило поражение комплекса "Новатек-Усть-Луга" в Ленинградской области России. В результате совместной операции украинских сил на предприятии были повреждены элементы установки по переработке нефти и другое технологическое оборудование.

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