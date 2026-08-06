Под атакой был НПЗ: в российском Ярославле прогремела серия взрывов. Фото и видео

В ночь на 6 августа 2026 года российский Ярославль подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Главной целью удара, по данным очевидцев и мониторинговых каналов, стал местный нефтеперерабатывающий завод.

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После атаки над НПЗ поднимается огромный столб черного дыма. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.

Подробности атаки

Вскоре после полуночи в регионе официально объявили режим "беспилотной опасности", в городе зазвучали сирены воздушной тревоги. Губернатор региона Михаил Евраев заявил, что "в целях обеспечения безопасности" перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

По сообщениям местных жителей, ночью в городе прогремели несколько громких взрывов, после чего над промышленной зоной поднялись как минимум два крупных столба густого дыма.

Главные истории дня

Сообщается о взрывах в районе промышленной площадки НПЗ Ярославнефтеоргсинтез – одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов центральной России.

Очевидцы публиковали видео работы противовоздушной обороны. В соцсетях также появились сообщения о падении обломков и локальных пожарах в частном секторе после сбития дронов.

Картографическая онлайн-платформа NASA FIRMS, которая в режиме реального времени отображает очаги возгораний и тепловые аномалии по всему миру на основе спутниковых данных, подтверждает несколько очагов возгорания на территории НПЗ.

Что известно о предприятии

ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" – один из крупнейших и технологически оснащённых нефтеперерабатывающих заводов России. Расположен в Ярославле и является крупнейшим предприятием нефтепереработки в Центральном федеральном округе.

Завод принадлежит компании "Славнефть", которая находится под совместным контролем государственно-олигархических гигантов "Роснефть" и "Газпром нефть".

Мощность переработки 15 млн тонн нефти в год, что составляет около 5% от всей объемной переработки нефти в РФ. Основная номенклатура: автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, битум, мазут, нефтяной кокс, сжиженные углеводородные газы.

Влияние на путинскую армию и ВПК

Ярославский НПЗ играет стратегическую роль в обеспечении военной машины РФ за счет выгодного географического положения и специфики выпускаемой продукции: Благодаря прямому подключению к магистральным продуктопроводам "Транснефтепродукт" и разветвленной железнодорожной сети, НПЗ снабжает топливом военные части, логистические хабы и бронетанковые соединения, дислоцированные в центральной и западной частях РФ, а также оккупационные группировки в Украине.

Ярославский НПЗ остается одним из главных производителей реактивного топлива в европейской части России. Это топливо поставляется на ключевые военные аэродромы Центрального и Западного регионов, откуда взлетают стратегические бомбардировщики, истребители и фронтовая авиация.

Напомним, 4 августа сразу в нескольких российских регионах прогремели многочисленные взрывы на фоне атаки украинских БПЛА. В городе Сызрань Самарской области под ударом оказался местный нефтеперерабатывающий завод.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, 2 августа Саратовскую область атаковали дроны. В столице региона раздавались взрывы: поражен Саратовский НПЗ, также сообщалось об атаке на Энгельс: там, по предварительным данным, был нанесен удар по военной авиабазе.

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