Потери армии РФ превысили 1 млн 450 тыс, за сутки отминусованы еще 1390 оккупантов – Генштаб

За сутки 2 августа Силы обороны Украины сократили численность российской оккупационной армии на 1390 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 450 тыс. 510 человек.

Видео дня

Также были уничтожены сотни единиц вражеской техники и вооружения. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери армии РФ на утро 3 августа

За сутки воины Сил обороны сократили численность вражеских войск еще на 1 390 захватчиков.

Также уничтожен 1 вражеский танк, 5 боевых бронированных машин, 80 артиллерийских систем, 8 РСЗО и 4 средства ПВО.

Список российских потерь пополнили 1 657 БПЛА оперативно-тактического уровня и 4 наземных робототехнических комплекса.

Кроме того, захватчики недосчитались ещё 485 единиц автомобильной и 6 единиц специальной техники.

Главные истории дня

Боевые потери врага за всё время полномасштабной войны

Начиная с 24 февраля 2022 года, на украинской земле было уничтожено или тяжело ранено уже 1 450 510 захватчиков.

Потери в технике и вооружении также потрясают.

Уничтожено 12 232 танка, 25 075 ББМ, 47 276 артиллерийских систем, 1 996 РСЗО и 1 533 средства ПВО.

Россияне также потеряли 440 948 БПЛА оперативно-тактического уровня и 2 112 наземных робототехнических комплексов.

Потери автомобильной техники и автоцистерн достигли 129 438 единиц, специальной техники – 4 492 единицы.

Кроме того, защитники сбили уже 5 007 крылатых ракет, которыми враг атаковал украинские города и села.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 августа командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди рассказал об успешных ударах "Птахів" по целям страны-агрессора. В частности, в Тамани (Краснодарский край РФ) сгорели 12 резервуаров с нефтью.

В течение четырёх суток на оперативной и стратегической глубине противника, помимо энергоузлов, единичных судов "теневого флота" и логистических хабов Wildberries пилотами СБС результативно отработаны 4 НПЗ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!