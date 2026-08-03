В Белгороде дроны атаковали здание, где собирали и тестировали дроны: вспыхнул пожар. Фото и видео

В ночь на 3 августа под обстрел Сил обороны попал российский Белгород. В результате попадания в Белгородском государственном технологическом университете вспыхнул пожар.

Видео дня

На базе этого учебного заведения разрабатывали, собирали и тестировали дроны; зафиксировано как минимум два попадания в корпус, где проводились эти работы. Об этом сообщает украинский Telegram-канал Exilenova+ иместное российское издание "Пепел Белгород".

Что известно

О том, что в результате атаки дронов в Белгороде вспыхнул пожар, первые сообщения начали появляться около 3 часов ночи. Вскоре появились и подробности об эпицентре возгорания: огонь охватил один из корпусов Белгородского государственного технологического университета имени Шухова.

Главные истории дня

И местные жители, снимавшие последствия удара, сразу же развеяли все сомнения относительно того, было ли поражённое здание законной целью. На одном из видео женщина за кадром утверждает, что огонь охватил корпус, где "собирали беспилотники и учили ими управлять".

О том, что в БГТУ занимались разработкой, сборкой и тестированием дронов, писало и местное издание "Пепел Белгород".

"Беспилотники атаковали корпус БГТУ, где проводились разработка и испытания БПЛА... Здание сгорело дотла", – подчеркнули там.

Издание утверждает, что по корпусу пришлось не одно попадание.

Независимое российское издание ASTRA тем временем отметило, что учебное заведение занималось, в частности, проектированием автоматизированной системы управления БПЛА на базе российского микропроцессора "Миландр".

Кроме того, судя по сообщениям на ресурсах университета, в БДТУ активно привлекали несовершеннолетних к "проектированию беспилотных систем". В частности, этим летом был объявлен набор школьников на летние смены по курсу разработки дронов.

А то, что власти региона по состоянию на 7 часов утра ни словом не упомянули о пожаре на территории БГТУ, может косвенно подтверждать тот факт, что прилето туда, куда нужно.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 2 августа, в России также раздавались взрывы. Под ударом оказались НПЗ в Уфе и Саратове, авиабаза в Энгельсе, хаб Wildberries под Самарой и ряд других важных для агрессора целей.

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