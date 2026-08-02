В Саратове и Энгельсе прогремели взрывы: под ударом – НПЗ и авиабаза. Фото и видео

Ночью 2 августа Саратовскую область атаковали дроны. В столице региона раздавались взрывы: поражен Саратовский НПЗ.

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Также сообщалось об атаке на Энгельс: там, по предварительным данным, был нанесен удар по военной авиабазе. Подробности собрал Telegram-канал Exilenova+.

Удары по Саратову

О том, что НПЗ в Саратове подвергся атаке ударными дронами Сил обороны, в Exilenova+ сообщили около 03:30 ночи 2 августа.

"Корреспонденты" с места событий в выложенных в сеть видео в разгар атаки утверждали, что по заводу прилетело как минимум дважды.

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Практически синхронно начали появляться кадры пожара на этом заводе.

В Exilenova+ отмечали, что на НПЗ было зафиксировано как минимум два очага возгорания.

В Falcon Insight проанализировали кадры из сети и сделали предварительные выводы относительно поражения в следующих зонах:

Установки каталитического риформинга ЛЧ-35-11/600 : 51°27'30.19"N 45°56'14.30"E

: 51°27'30.19"N 45°56'14.30"E Установки ЭЛОУ-АВТ-6 : 51°27'23.26"N 45°56'12.08"E

: 51°27'23.26"N 45°56'12.08"E Установки каталитического риформинга Л-35-11/300 : 51°27'30.40"N 45°56'27.87"E

: 51°27'30.40"N 45°56'27.87"E Установки изомеризации пентан-гексановой фракции: 51°27'23.32"N 45°56'28.77"E

"Один из очагов пожара, возможно, является следствием горения факельной установки", – уточнили там.

Атака на Энгельс

Шумно было и в соседнем Энгельсе: там, по словам россиян, был нанесен удар по военному аэродрому "Энгельс-2".

К мнению, что по аэродрому все-таки прилетело, склоняются и аналитики сообщества world.militares.

"Сообщается, что украинские войска атаковали авиабазу в Энгельсе. На кадрах, которыми поделились жители, виден момент взрыва на территории базы", – отметили в world.militares, вскользь упомянув и о поражении НПЗ в Саратове.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение НПЗ в Уфе.

Расстояние до цели составляет почти 1600 км по прямой.

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