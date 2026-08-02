В Саратове и Энгельсе прогремели взрывы: под ударом – НПЗ и авиабаза. Фото и видео
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Ночью 2 августа Саратовскую область атаковали дроны. В столице региона раздавались взрывы: поражен Саратовский НПЗ.
Также сообщалось об атаке на Энгельс: там, по предварительным данным, был нанесен удар по военной авиабазе. Подробности собрал Telegram-канал Exilenova+.
Удары по Саратову
О том, что НПЗ в Саратове подвергся атаке ударными дронами Сил обороны, в Exilenova+ сообщили около 03:30 ночи 2 августа.
"Корреспонденты" с места событий в выложенных в сеть видео в разгар атаки утверждали, что по заводу прилетело как минимум дважды.
Практически синхронно начали появляться кадры пожара на этом заводе.
В Exilenova+ отмечали, что на НПЗ было зафиксировано как минимум два очага возгорания.
В Falcon Insight проанализировали кадры из сети и сделали предварительные выводы относительно поражения в следующих зонах:
- Установки каталитического риформинга ЛЧ-35-11/600: 51°27'30.19"N 45°56'14.30"E
- Установки ЭЛОУ-АВТ-6: 51°27'23.26"N 45°56'12.08"E
- Установки каталитического риформинга Л-35-11/300: 51°27'30.40"N 45°56'27.87"E
- Установки изомеризации пентан-гексановой фракции: 51°27'23.32"N 45°56'28.77"E
"Один из очагов пожара, возможно, является следствием горения факельной установки", – уточнили там.
Атака на Энгельс
Шумно было и в соседнем Энгельсе: там, по словам россиян, был нанесен удар по военному аэродрому "Энгельс-2".
К мнению, что по аэродрому все-таки прилетело, склоняются и аналитики сообщества world.militares.
"Сообщается, что украинские войска атаковали авиабазу в Энгельсе. На кадрах, которыми поделились жители, виден момент взрыва на территории базы", – отметили в world.militares, вскользь упомянув и о поражении НПЗ в Саратове.
Как сообщал OBOZ.UA, накануне президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение НПЗ в Уфе.
Расстояние до цели составляет почти 1600 км по прямой.
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