Враг серьезно нарастил применение ракет и сделал ставку на реактивные "камикадзе": анализ российских ударов по Украине за месяц

В июле 2026 года российские оккупанты максимально интенсифицировали применение ракетных средств террора, установив ряд рекордов как по общему количеству, так и по отдельным модификациям. А вот задействование дронов-камикадзе было достаточно умеренным – но это не настолько позитивная информация, как сразу может показаться.

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Подробнее об этом – в новом материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Ракетная компонента

В июле Россия применила по территории Украины 397 ракетных средств поражения. Что не только почти в два раза больше, чем во время июньских обстрелов (200 ракет), но и стало абсолютным рекордом за все время полномасштабного вторжения с 24 февраля 2022 года.

Воздушные силы ВСУ перехватили 210 целей (или 53% от общего количества) – это можно назвать среднестатистическим показателем в этой категории, если бы не факт рекордного применения противником ракет.

В течение месяца РОВ не только осуществили три массированных, комбинированных ракетных удара по Украине 2, 6 и 30 июля, но и наносили системные удары по Киеву ограниченным боекомплектом, ориентированным на применение исключительно сложных в перехвате ракет: 9М723/KN-23/48Н6ДМ, 3М22 "Циркон", П-800 "Оникс".

Главные истории дня

Какие ракетные средства поражения РОВ задействовали в июле:

9М723/KN-23/48Н6ДМ – применено 122 ракет, из которых были перехвачены 16*;

Х-101 – 138/127*;

3М14 "Калибр" – 14/14*;

П-800 "Оникс" – 5/0;

Х-59/69 – 59/41;

3М22 "Циркон"– 24/*;

Х-31П – 10/0;

Х-22/32 – 4/0;

"Бандероль" – 5/0 (на самом деле намного больше, примерно в 10 раз).

Неустановленного типа – 16/12 ракет (с большой долей вероятности они могут относиться к категории трудноперехватываемых средств).

* - отсутствует конкретизация в отчетах ВС ВСУ типов примененных и перехваченных крылатых ракет дозвукового типа как авиационного базирования Х-101, морского 3М14 "Калибр", сухопутного 9М727/728 "Искандер-К", а также баллистических ракет типа 9М723/KN-23/48Н6ДМ и 3М22 "Циркон".

Таким образом, в июле был установлен абсолютный рекорд применения баллистических средств поражения по Украине – более 122 ракет, а также самое интенсивное применение "Цирконов".

Также враг значительно масштабировал применение авиационных ракет Х-59/69 особенно по Одессе и области. Согласно данным местных мониторинговых каналов, противник применил их намного больше официальной статистики в течение июля, но даже официальные данные уже показали рекордное количество этого типа ракет.

Кроме того отметилось и интенсивное применение противником эрзац-ракет "Бандероль", количество которых по данных местных источников по Одессе и области превысило полсотни. Это также является рекордом для данного типа средств поражения, долгое время находившегося в тени и настолько массово не применявшегося.

Анализируя эти данные на первый взгляд может показаться, что Россия значительно нарастила производство ракет, но это не так. На самом деле противник стал крайне взвешенно и рационально применять ракетные средства террора – с учетом как объемов их накопления, так и производства.

Например, "Цирконы" применяются чаще, чем производятся, но на протяжении долгого времени они накапливались и потому сейчас имеются достаточные запасы, позволяющие их использовать в таком объеме. Ракеты Х-59/69, равно как и "Бандероль", применялись реже и меньше чем производились, создавая накопительный эффект боекомплекта. Что же до 9М723/48Н6ДМ, то здесь полное соответствие производственным мощностям – от 90 ракет в месяц 9М723, около 50 ракет в месяц 48Н6ДМ.

Поэтому речь именно о накоплении и расчете возможностей по террору, что делает эти удары более системными и опасными с учетом как математического, так и практического подхода, а именно – распределенном по городам и областям ресурсу. На Киев сконцентрированы удары сложными по перехвату баллистическими и гиперзвуковыми ракетами, у Одессы своя специфика, приграничные и находящиеся вблизи линии боестолкновения города подвергаются террору преимущественно КАБами.

Угроза нынешних ударов не только в самих средствах поражения, но и расчетливости и рациональности их применения противником.

Дроны

В июле российские оккупационные войска применили по территории Украины крайне умеренное количество дронов-камикадзе Shahed-136/БМ-35 "Италмас" и дронов-приманок "Гербер"/"Пародий" – 4 515, из которых было перехвачено 4 073 цели (или 90%).

Напомню, что в июне было 5 749 дронов (перехвачено 5 289 или 92%), а в мае – 8 150 (перехвачено 7 642 или 94%).

В течение июля РОВ неоднократно запускали по Украине менее 100 дронов-камикадзе, но все же это не позитивная информация как может показаться.

По приведенной выше статистики видно, что процент перехватов снижается и сейчас он балансирует на отметке 90% – при том, что общее количество налетов также снижается.

Дело в том, что противник все активнее применяет для налетов реактивные дроны-камикадзе Shahed-238/Герань-3/Герань-4, на которые постепенно, но переходит производство в России. Их сложнее перехватывать зенитным дронам-перехватчикам, соответственно и снижается показатель. Решение имеется, но и для его масштабирования необходимо время.

Переведет ли противник все свое производство на реактивные дроны? Вряд ли. Они дороже обычных Shahed-136, более энергозатратные при производстве и усиливают зависимость России от поставки комплектующих из Китая – в первую очередь реактивных двигателей. Кроме того имеют ограничения по характеристикам дальности полета, а также требуют строительства отдельной стартовой площадки.

Тем не менее не удивлюсь, если Россия будет добиваться соотношения обычных и реактивных дронов при массированных налетов в пределах 50 на 50.

Выводы

Из всего выше озвученного можно сделать несколько основных выводов.

Противник углубил избирательную тактику террора в отношении разных городов и областей Украины. Он не выбирает один сценарий для всех, а адаптирует террор к каждому конкретному городу с его спецификой.

Распределенный адаптивный террор – главный вызов для Украины в 2026 году. В рамках него все уже известные сопутствующие угрозы, среди которых: трудно перехватываемые ракеты, интенсификация применения старых-новых средств поражения, накопленных в достаточном количестве, а также поступательный переход РОВ на реактивные дроны и т.д.

Враг стал более изощренным и рациональным в использовании всех имеющихся инструментов. Мы же встречаем эти угрозы с ограниченным боекомплектом, а в ряде случаев даже потерянным временем и отсутствием достаточных средств противодействия, ориентированных именно на перехват ракет.