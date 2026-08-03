Армия России понесла рекордные потери на войне в Украине, что подталкивает Кремль к неотвратимому решению: анализ за месяц

В июле 2026 года российские оккупационные войска понесли самые высокие потери в личном составе с января 2025 года. Кроме того месяц стал рекордным и в категории потерь автомобильного транспорта. Как ни странно, но это были вполне предсказуемо и ожидаемо, равно как и то, что ускорить процесс захвата украинских территорий РОВ не смогли.

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Подробнее об этом – в новом материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Потери личного состава

В июле российские оккупационные войска понесли самые высокие с января 2025 года потери – 42 860 человек.

Примечательно то, что к этому привела в том числе и избранная РОВ тактика ведения боевых действий – преимущественно малыми группами пехоты, без какой либо поддержки бронетехники.

Позади уже большая часть летней наступательной кампании, а результаты для России неудовлетворительные. Командование оккупационных войск ускорить процесс, используя больше людского ресурса, а порою даже устраивая давно ставшие редкостью попытки танковых прорывов.

Также стоит отметить, что у РОВ с мая 2025 года неизменной тенденцией был рост количества убитых среди общих потерь, а в июне 2026-го был установлен абсолютный рекорд потерь армии агрессора "двухсотыми". На сегодняшний день информации о том, сколько именно убитыми потеряли РОВ в июле – нет, но не думаю, что соотношение с раненными кардинальным образом изменилось в пользу оккупантов.

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Площадь же захваченных территорий у РОВ в июле составила 43 км², что является одним из наиболее посредственных результатов, а пропорция потерь при таких показателях составляет 996 тел на 1 км².

Напомню, что в 2025 году противник захватывал в течение месяца от 450 км² и более, а в июле прошлого года и вовсе 562 км²! Таким образом, сегодня можно говорить о полном провале летней фазы российской наступательной кампании.

Стоит обратить внимание и на то, что в течение месяца Силы обороны Украины проводили системные контратаки. И, согласно официальной и открытой информации, известно как минимум о 52 км² освобожденных территорий.

В течение месяца противник провел 7 935 боестолкновений (или в среднем 255 за сутки). Показатель потерь за одно боестолкновение составляет среднестатистические 5-6 л/с, соответствующие одной малой тактической группе. Пропорция эффективности штурмовой деятельности РОВ – 184 боестолкновений на захват 1 км².

Так что можно констатировать, что уже не первый месяц, но особенно в июле РОВ понесли одни из самых тяжелых и наименее результативных потерь за все время полномасштабного вторжения.

Потери танков

В июле противник потерял 162 танка, что является самым высоким показателем в этой категории с апреля 2025 года.

Такой рост потерь ОБТ обусловлен попыткой врага несколько раз прорвать оборону СОУ именно танковыми порывами. В частности, в районе Доброполья, где были задействованы силы и средства 41-й ОВА и 90-й ТД.

Тем не менее, такие действия врага скорее исключение из правил. Оно обусловлено его отчаянным положением на конкретных участках фронта, где у него не получается добиться быстрого результата, и вряд ли снова станет таким же массовым явлением, как в прошлые годы.

Потери ББМ

Потери РОВ боевых бронированных машин не показали неких неожиданных цифр и составили среднестатистические 204 единицы.

Стоит отметить, что командование РОВ в ходе попыток прорвать оборону СОУ на Добропольском направлении делало ставку на танковые кулаки, а вот ББМ применялись единично. Это обусловлено неизменной, низкой живучестью российских ББМ на поле боя, что делает эти машины бессмысленными в современных условиях.

Потери ствольной артиллерии

В июле 2026 года российские оккупанты потеряли 2 016 единиц ствольной артиллерии, что делает потери этого месяца вторыми по количеству.

Напомню, что рекорд потерь в этой категории был установлен в июне – 2 074 единицы.

Я неоднократно отмечал причины, по которым РОВ теряют так много артиллерийских систем, но если кто позабыл, то это комплексный эффект. С одной стороны это деградация артсистем – на вооружении РОВ они сейчас в основном буксируемого типа, что снижает их мобильность, делая более уязвимыми для ударов. С другой стороны – буксируемую артиллерию сложно уничтожить, поражения в течение месяца нередко приходят на одну и ту же гаубицу, которую удавалось оперативно восстановить после предыдущего удара.

Тем не менее, это не отменяет рекордность столь высокого показателя потерь в этой категории.

Потери РСЗО

В июле армия России как и в предыдущие месяцы понесла одни из самых высоких потерь в категории реактивных систем залпового огня – 77 единиц, что отправляет их на второе место за все время полномасштабного вторжения в Украину.

Тенденцию к росту потерь РСЗО простимулировали middle strike - налеты украинских дронов, достающих эти системы в тыловых зонах противника.

В последний раз настолько системно высокие потери РСЗО оккупанты несли в ходе контрнаступления СОУ, а затем своего Авдеевского наступления в 2023 году.

Потери ПВО

В июле РОВ потеряли 68 единиц ПВО, совсем немного не дотянув до рекорда.

Тем не менее это самый высокий показатель с июля 2023 года, когда и был установлен абсолютный рекорд, а противник потерял 73 единицы.

Очевидно, что Силы беспилотных систем Украины, СБУ и ГУР МО не прекращают выбранную стратегию охоты на российские системы проивовоздушной обороны, а за последние три месяца даже нарастили этот процесс.

В то время, как российский ВПК в месяц выпускает единицы таких систем – Силы обороны Украины уничтожают десятки.

Потери автотранспорта

В этой категории у противника вполне предсказуемый и ожидаемый очередной абсолютный рекорд – 13 998.

С начала 2026 года эта категория ежемесячно демонстрирует все новые и новые рекорды и создается впечатление, что предела не будет.

Абсолютно не секрет, что причиной происходящего является "логистический локдаун" и если кто-то переживал, что тенденция может измениться после ряда перестановок, имевших место в прошлом месяце, то цифры потерь автомобильного транспорта РОВ говорят об обратном.

В целом с начала года противник потерял 56 079 автомобильных средств (или 44% от всех потерь РОВ с 2022 года).

Потери спецтехники

В июле российские оккупанты потеряли 115 единиц спецтехники, что является довольно высоким показателем, ставшим также возможным благодаря ударам СОУ в средней тыловой зоне и формированию "логистического локдауна".

Выводы

Июль можно смело назвать худшим месяцем для российских оккупационных войск с начала полномасштабной войны.

Да, не по всем категориям установлены рекорды потерь, но практически во всех высокие значения уровня почетного "серебра". И это при том, что эффективность от российской летней наступательной кампании минимальная – захвачено всего 43 км². Именно это соотношение вкладываемых сил и средств, а также понесённых потерь к пропорции полученных результатов и указывает не просто на провал летней наступательной кампании РОВ, а на глубочайший кризис возможностей всей армии агрессора.

Очевидно, что какого либо технологического или тактического решения в поиске выхода из этого кризиса командование РОВ найти не может, да и не способно, а потому все неотвратимей становится всеобщая мобилизация в России. Решение возникших проблем будут искать в людском ресурсе.

Демилитаризация и денацификация врага идет строго по плану.