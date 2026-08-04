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Под прицелом находились НПЗ и склады Wildberries: дроны атаковали несколько регионов России. Фото и видео

Алексей Лютиков
War
3 минуты
2,4 т.
Дроны атаковали несколько регионов России
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Ночью 4 августа сразу в нескольких российских регионах прогремели многочисленные взрывы на фоне атаки украинских БПЛА. В городе Сызрань Самарской области под ударом оказался местный нефтеперерабатывающий завод.

Также были атакованы очередные склады российского маркетплейса Wildberries. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.

Удары по НПЗ

Жители Самарской области начали жаловаться на взрывы в регионе после 03:00. Местные власти проинформировали о вводе режима беспилотной опасности на территории региона.

В Сызрани горит НПЗ
Пожар после атаки

После взрывов россияне отчитались в соцсетях, что над регионом видно огромный столб черного дыма. При этом местные чиновники от комментариев о последствиях атаки воздержались.

По информации OSINT-мониторинга стало известно, что целью атаки в Самарской области стал нефтеперерабатывающий завод в городе Сызрань.

Картографическая веб-платформа NASA FIRMS, которая отображает места активных пожаров, взрывов и тепловых аномалий по всему миру, по состоянию на утро 4 августа фиксировала пожар в непосредственной близости от Сызранского НПЗ.

Пожар в районе НПЗ

Удары по Wildberries

Также под удар попали очередные склады маркетплейса Wildberries. Один из самых крупных подмосковных логистических узлов компании, включающий в себя несколько блоков и корпусов, был атакован в городе Чехов Московской области.

Очевидцы сообщили о многочисленные взрывах в районе складов. В свою очередь мониторинговые каналы публиковали подборку фото и видео, которые свидетельствовали об успешном поражении объекта Wildberries.

После прилетов БПЛА на складах начался пожар и поднялся огромный столб дыма. Руководство маркетплейса по состоянию на 7:30 удары по складам в Чехове не комментировало.

Пожар на складе Wildberries
Wildberries горит в Ленинградской области

Еще один крупный склад Wildberries был атакован в Ленинградской области. Губернатор Александр Дрозденко заявил, что беспилотники ВСУ были обнаружены в воздушном пространстве над регионом около 5 часов утра.

Позже чиновник написал, что в складской зоне Красный Бор есть повреждения. Очевидцы подтвердили, что после удара по Wildberries на месте происшествия разгорелся очень масштабный пожар.

После атаки виден пожар
Дроны снова атаковали склады

Напомним, масштабная кампания ударов по российскому топливно-энергетическому комплексу привела к серьезным сбоям в переработке нефти и экспорте топлива из портов Черного моря. Под ударом оказались как крупнейшие НПЗ страны, так и логистические артерии.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, 2 августа Саратовскую область атаковали дроны. В столице региона раздавались взрывы: поражен Саратовский НПЗ, также сообщалось об атаке на Энгельс: там, по предварительным данным, был нанесен удар по военной авиабазе.

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