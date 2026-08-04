Под прицелом находились НПЗ и склады Wildberries: дроны атаковали несколько регионов России. Фото и видео

Ночью 4 августа сразу в нескольких российских регионах прогремели многочисленные взрывы на фоне атаки украинских БПЛА. В городе Сызрань Самарской области под ударом оказался местный нефтеперерабатывающий завод.

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Также были атакованы очередные склады российского маркетплейса Wildberries. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.

Удары по НПЗ

Жители Самарской области начали жаловаться на взрывы в регионе после 03:00. Местные власти проинформировали о вводе режима беспилотной опасности на территории региона.

После взрывов россияне отчитались в соцсетях, что над регионом видно огромный столб черного дыма. При этом местные чиновники от комментариев о последствиях атаки воздержались.

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По информации OSINT-мониторинга стало известно, что целью атаки в Самарской области стал нефтеперерабатывающий завод в городе Сызрань.

Картографическая веб-платформа NASA FIRMS, которая отображает места активных пожаров, взрывов и тепловых аномалий по всему миру, по состоянию на утро 4 августа фиксировала пожар в непосредственной близости от Сызранского НПЗ.

Удары по Wildberries

Также под удар попали очередные склады маркетплейса Wildberries. Один из самых крупных подмосковных логистических узлов компании, включающий в себя несколько блоков и корпусов, был атакован в городе Чехов Московской области.

Очевидцы сообщили о многочисленные взрывах в районе складов. В свою очередь мониторинговые каналы публиковали подборку фото и видео, которые свидетельствовали об успешном поражении объекта Wildberries.

После прилетов БПЛА на складах начался пожар и поднялся огромный столб дыма. Руководство маркетплейса по состоянию на 7:30 удары по складам в Чехове не комментировало.

Еще один крупный склад Wildberries был атакован в Ленинградской области. Губернатор Александр Дрозденко заявил, что беспилотники ВСУ были обнаружены в воздушном пространстве над регионом около 5 часов утра.

Позже чиновник написал, что в складской зоне Красный Бор есть повреждения. Очевидцы подтвердили, что после удара по Wildberries на месте происшествия разгорелся очень масштабный пожар.

Напомним, масштабная кампания ударов по российскому топливно-энергетическому комплексу привела к серьезным сбоям в переработке нефти и экспорте топлива из портов Черного моря. Под ударом оказались как крупнейшие НПЗ страны, так и логистические артерии.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, 2 августа Саратовскую область атаковали дроны. В столице региона раздавались взрывы: поражен Саратовский НПЗ, также сообщалось об атаке на Энгельс: там, по предварительным данным, был нанесен удар по военной авиабазе.

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