В ГУР подтвердили нанесение удара по комплексу "Новатак-Усть-Луга": поражена установка по переработке нефти
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Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило поражение комплекса "Новатек-Усть-Луга" в Ленинградской области России. В результате совместной операции украинских сил на предприятии были повреждены элементы установки по переработке нефти и другое технологическое оборудование.
Операцию провели операторы Департамента активных действий и Департамента беспилотных систем ГУР совместно с Силами обороны Украины. Об этом сообщили в ГУР Минобороны Украины.
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