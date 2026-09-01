В ГУР подтвердили нанесение удара по комплексу "Новатак-Усть-Луга": поражена установка по переработке нефти

Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило поражение комплекса "Новатек-Усть-Луга" в Ленинградской области России. В результате совместной операции украинских сил на предприятии были повреждены элементы установки по переработке нефти и другое технологическое оборудование.

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Операцию провели операторы Департамента активных действий и Департамента беспилотных систем ГУР совместно с Силами обороны Украины. Об этом сообщили в ГУР Минобороны Украины.

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