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В ГУР подтвердили нанесение удара по комплексу "Новатак-Усть-Луга": поражена установка по переработке нефти

Катя Помазан
War
1 минута
1,1 т.
Пострадал комплекс «Новатак-Усть-Луга».
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Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило поражение комплекса "Новатек-Усть-Луга" в Ленинградской области России. В результате совместной операции украинских сил на предприятии были повреждены элементы установки по переработке нефти и другое технологическое оборудование.

Операцию провели операторы Департамента активных действий и Департамента беспилотных систем ГУР совместно с Силами обороны Украины. Об этом сообщили в ГУР Минобороны Украины.

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