В российском Нижнекамске атакован НПЗ, в Краснодарском крае – нефтяной терминал. Фото и видео

В ночь на 20 августа украинские войска нанесли новую серию ударов по нефтяной, энергетической и портовой инфраструктуре страны-агрессора России. В Нижнекамске, республика Татарстан, атакована промышленная зона, где расположены нефтеперерабатывающие комплексы "ТАНЕКО" и "ТАИФ-НК".

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В Краснодарском крае целью удара стал нефтяной терминал "Таманьгазнефть". Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.

Взрывы в России

В течение ночи был зафиксирован массированный налет беспилотников на Нижнекамск, в ходе которого был атакован НПЗ "ТАНЕКО". На объекте и в промышленной зоне отмечался пожар, в регионе вводились ограничения на работу аэропортов.

По предварительным данным, на территории предприятия погибли 12 человек. Предприятие регулярно становится целью для украинских далекобойных БПЛА из-за его роли в обеспечении топливно-энергетической инфраструктуры и снабжении путинских войск ГСМ.

Главные истории дня

В ночь на 20 августа взрывы также прогремели в Краснодарском крае РФ. Комбинированная атака беспилотников была нацелена по критической энергетической инфраструктуре.

Под удар попал крупнейший нефтеналивной комплекс на юге РФ "Таманьгазнефть". Объект расположен в порту Тамани. По сообщениям OSINT-каналов, атака была направлена на емкости для хранения нефти и наливную инфраструктуру порта.

Также атакован один из ключевых узлов энергомоста в оккупированный Крым – подстанция "Тамань" мощностью 500 киловатт. Удар по объекту связывают с масштабным блэкаутом, произошедшим на Крымском полуострове в эту же ночь.

Напомним, диктатор Владимир Путин продолжает уверять россиян, что критических последствий от украинских ударов по логистическим и инфраструктурным объектам РФ якобы нет и не будет.

Как сообщал OBOZ.UA, в РФ оценили убытки Wildberries и более 400 тысяч пострадавших российских продавцов в 600–800 млрд рублей, причем только уничтоженные товары могут иметь себестоимость до 300 млрд рублей.

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