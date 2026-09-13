В 2 км от Польши: в УЗ подтвердили удар российского дрона по поезду недалеко от границы

В воскресенье, 13 сентября, российские войска атаковали локомотив пассажирского поезда на Волыни, примерно в двух километрах от границы с Польшей. Удар произошел на фоне вторых суток подряд атак РФ по украинской железнодорожной инфраструктуре.

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Благодаря своевременному предупреждению мониторинговой группы удалось избежать жертв. Об атаке сообщили в "Укрзализныце".

На этот раз под удар попал именно локомотив пассажирского поезда. Атака произошла вблизи украинско-польской границы — примерно в двух километрах от нее.

Поездную бригаду заранее предупредили об угрозе с воздуха. Это позволило принять необходимые меры безопасности, в результате чего обошлось без пострадавших.

В "Укрзализныце" подчеркнули, что продолжают следить за обстановкой в воздушном пространстве, обеспечивать движение поездов и принимать меры для защиты пассажиров и работников железной дороги.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 12 сентября российские войска продолжили атаковать Украину ударными беспилотниками. В Луцке и Фастове зафиксированы попадания по железнодорожной инфраструктуре, а в Звягеле Житомирской области российский дрон нанес удар по остановке общественного транспорта.

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