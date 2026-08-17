Российская ракета "Бандероль" залетела на территорию Молдовы и исчезла с радаров: что известно
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Российская ракета-дрон "Бандероль" в понедельник, 17 августа, впервые залетела на территорию Молдовы из Одесской области. Вражеский снаряд пересек административную границу между двумя странами.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. Впоследствии, как сообщается, ракета упала в непризнанном Приднестровье.
Что известно
По данным ВВС ВСУ, в 17:25 баражирующие боеприпасы двигались курсом на Черноморск и Одессу, но впоследствии они прошли мимо города, держа курс на северо-запад.
Впоследствии оттуда сообщили, что боеприпас пересек государственную границу в направлении Молдовы.
Мониторинговые каналы сообщают, что именно там ракета и была утрачена из поля зрения. В то же время позже стало известно, что ракета упала в непризнанном Приднестровье. Взрыв прогремел в поселке Первомайске Слободзейского района ПМР, расположенном недалеко от села Кучурган Раздельнянского района Одесской области.
Местная полиция позже опубликовала кадры инцидента. Как оказалось, снаряд взорвался на кукурузном поле.
Отметим, что 9 августа в Молдове прогремел мощный взрыв вблизи населенного пункта Крокмаз в Штефан-Водском районе. После этого на месте возник пожар растительности.
Впоследствии правоохранители сообщили об обнаружении обломков, предположительно, боевого беспилотника. Молдавская полиция установила, что в результате падения объекта и пожара никто не пострадал.
Как сообщал OBOZ.UA, Россия планирует после Украины взять под контроль Молдову. Для этого Кремль рассчитывает сначала захватить юг Украины и создать сухопутный коридор в Молдову.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что так называемый "Русский дом" в Кишиневе, Молдова, 4 июля окончательно прекратил деятельность. Отныне по крайней мере часть его функций будет осуществлять отдел культуры российской дипмиссии в Молдове
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