Россия задействовала тактику распределенного адаптивного террора: что это означает для городов Украины, которые под ударом

На протяжении июля 2026 года мы можем наблюдать за тем, как российские оккупанты концентрирует удары по разным городам и областям Украины, применяя разную тактику террора. Причем для Киева, Одессы и Запорожья выбирает свою, особую специфику.

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Подробнее об этом – в новом материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Киев

В июле российские оккупанты интенсифицировали удары по столице Украины, применяя преимущественно баллистические ракеты типа 9М723 и зенитные управляемые 48Н6, а также прочую номенклатуру сложных для перехвата обычными системами ПВО средств поражения – таких как 3М22 "Циркон", П-800 "Оникс" и т.д.

Очевидно, что противник пытается такими ударами обеспечить максимальную неотвратимость поражения цели, но не только.

В начале июля РОВ осуществили очередной массированный комбинированного типа удар по Украине, главной целью которого был Киев. В ходе этой атаки противником были задействованы 34 крылатые ракеты авиационного базирования Х-101 и 8 КР морского базирования 3М14 "Калибр", из которых было сбито 32 Х-101 и все 8 "Калибров".

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Уже не первый раз российские удары с применением крылатых ракет завершаются тем, что Воздушные силы ВСУ сбивают более 90-95% целей, делая их пуски одновременно обременительными по подготовке носителей и дорогими по финансовым затратам для врага, но и практически бесполезными и малоэффективными.

Не исключено, что именно показатели перехватов крылатых ракет последних месяцев убедили командование РОВ если не полностью, то временно отказаться от применения этих средств поражения. Это может объяснить переход оккупантов на обстрелы Киева сложными для перехвата ракетами, зачастую сухопутного базирования.

Кроме того, у противника давно возникли проблемы с достаточным количеством носителей для крылатых ракет авиационного базирования, особенно после проведения операции "Паутина", когда была уничтожена большая часть пригодных к полетам Ту-95МС, а также морского базирования – ввиду системной работы СОУ в Черном море по носителям "Калибров".

В свою очередь для поддержания необходимой интенсивности ударов по столице и другим городам и областям Украины баллистическими ракетами боекомплект становится ограниченным и зависимым от производственных возможностей, а также накопленных запасов. Хотя в последние недели отмечается достаточно четкое распределение разных тактик и средств террора между областями – тактика распределенного адаптивного террора.

Запорожье

Этим летом, особенно в июле, РОВ значительно усилили террор Запорожья посредством корректируемых авиационных бомб. На сегодняшний день это наиболее часто применяемое противником по областному центру средство поражения, ранее сосредоточившееся преимущественно для ударов по линии боестолкновения.

Против КАБ нет лучшего средства противодействия, нежели уничтожение носителя авиационной бомбы. Но в настоящее время у Украины отсутствуют средства противодействия такому террору, которыми могли бы стать истребители JAS 39 Gripen и ракеты класса "воздух-воздух" METEOR с дальностью поражения до 200 км.

Российское командование отчетливо видит, как и в случае с Киевом, тактика распределенного террора работает. Определенные средства концентрируются на определенных городах, ограниченных в тех или иных средствах защиты.

Таким образом, РОВ сейчас крайне рационально и взвешенно относятся к формированию и организации террора с применением разных, но сбалансированных по регионам средств.

Одесса

Одним из примеров распределенного адаптивного террора является и Одесса, в отношении которой в июле РОВ изменили тактику применения средств поражения, делая ставку на ракеты и реактивные дроны-камикадзе.

В то время, как ранее главным инструментом террора Одессы у врага были Shahed-136 и баллистические ракеты 9М723, то сейчас это преимущественно ракеты Х-59/69, реактивные дроны типа Shahed-238 и эрзац-ракеты "Бандероль".

В свою очередь использование более мощных ракетных средств также отмечается, но в меньшем количестве чем в ходе ударов по Киеву – поодиночное применение. Кроме того, впервые за долгое время по Одессе снова стали бить ракетами П-800 "Оникс", что может быть объяснено накопительным процессом, который продолжался более двух лет.

Буквально в первой половине 2026-го в Одессе была организована достаточно эффективная малая ПВО на базе интеграции дронов-перехватчиков, что значительно повысило возможности по защите города и области от налетов российских дронов-камикадзе. Но командование РОВ в июле полностью поменяли концепцию атак, делая эту малую ПВО менее эффективной и возвращая актуальность зенитных ракетных комплексов малого и среднего радиуса.

Ни по одной другой области или городу сейчас настолько интенсивно не применяются Х-59/69 и "Бандероли", как по Одессе, что выделяет этой тактикой город из общего ряда.

Не исключено, что в какой-то момент РОВ могут поменять распределение тактик и аналогичная форма террора будет использоваться и в отношении других городов и областей, вынуждая адаптироваться уже их к создаваемым новым формам угроз.

Выводы

Командование российских оккупационных войск прекрасно осознает, что для реализации одинаковых мер террора по всей территории Украины им не хватает ни сил, ни средств. Производство в полной мере не обеспечивает эти террористические потребности Москвы, а имеющиеся инструменты доставки – пусковые установки и носители – не дают возможности масштабировать террор равномерно.

По этой причине мы сейчас и можем наблюдать явление распределенного адаптивного террора, сосредоточение по разным городам и областям разного типа средств поражения и тактики их применения.

С одной стороны это демонстрирует ограниченность сил и средств противника, с другой – указывает на крайне опасную, более рациональную и просчитанную тактику, применяемую сейчас российскими оккупантами. Они не полагаются на объемные запасы вооружений, доставшихся по наследству от СССР, как это было в 2022-м, или на хаотический стиль массированных налетов.

В настоящее время враг ведет более избирательную и сдержанную в этом плане войну, но от этого не менее разрушительную. Вынуждая постоянно адаптироваться к новым вызовам.