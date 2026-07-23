Пока догорает сбитый российской же ПВО новейший Су-57 и горит ЛДПС Субханкулово – давайте поговорим о российском монстре Wildberries, видео со складов которого так эффектно выглядят, как извержение вулкана. И это действительно стратегическая компания для болот.

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Далее текст на языке оригинала.

Не хочу вдаватись в історію, як створювалась Wildberries та ділили його Карімов із Кадировим, а давайте подивимось на сухі цифри, та чому важливо знищувати їхні потужності.

Wildberries, це такий монстр, щоб вам пояснити одразу сухими цифрами в 4 трильйони рублів річного обороту – також нічого не покаже. Навіть 2 відсотки російського ВВП – таке собі порівняння. Але якщо я вам скажу, що в українських реаліях Wildberries об'єднував би у собі одразу – Розетку, Пром, Нову пошту, Монобанк та всю зовнішню рекламу України? І це всеодно було б менше по об'ємах Wildberries!

Загальна площа складів – 3 000 000 квадратних метрів! Більше 45 000 пунктів видачі! (В Нової пошти більше 16 000 відділень) Річний оборот понад 4,1 трильйона рублів. Номінальний ВВП росії становить близько 200 трильйонів рублів. Це означає, що товарообіг одного лише Wildberries становить понад 2% від усього ВВП Росії! Через одну приватну платформу проходить кожен 50-й рубль російської економіки.

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Чистий прибуток компанії понад 100 мільярдів рублів. Вони продають більше 20 МІЛЬЙОНІВ замовлень на добу, а це більше 7 МІЛЯРДІВ товарів за рік. Їхня активна аудиторія понад 70 МІЙЛЬОНІВ покупців на МІСЯЦЬ!

А тепер окремо про трудову армію, яке забезпечую всю цю двіжуху руками:

Складський персонал та логістика: Близько 150 000 – 200 000 осіб (сортівники, комплектувальники, вантажники, водії вантажівок).

Працівники пунктів видачі: Ще понад 150 000 осіб на 45 000+ точках.

Екосистема продавців: Понад 1 000 000 зареєстрованих підприємців (селерів), на яких працюють ще 2–3 мільйони людей у цехах, закупівлях та менеджменті.

Разом: Система WB так чи інакше годує та задіює понад 3 мільйони людей у РФ!

І вгадайте, коли вони почали так швидко рости? Правильно, після 22 року. Війна максимально їх підняла, а зараз Wildberries являється ключовою логістичною та постачальною артерією війни з Україною.

Ось факти:

Із 2021 по 2022 рік: оборот подвоївся з 844 млрд до 1,67 трильйона рублів.

А вже з 2022 по 2024/2025 рік (за 2 роки): оборот подвоївся з 1,67 трлн до 4+ трильйонів рублів.

Загалом, із початку повномасштабного вторгнення бізнес Wildberries виріс майже у 5 разів! Вихід західних брендів, санкції, паралельний імпорт, заливання бідних та далеких регіонів боліт "воєнними грошима" за вбитих та поранених, а також масовий продаж товарів подвійного призначення для фронту зробили маркетплейс головним вигодонабувачем війни.

Саме тому, знищення їхніх мега-складів сьогодні – це не просто пожежа на складі приватного підприємства, а пряме випалювання економічного та логістичного допінгу, на якому тримається тил ворога. І ще раз нагадаю, що до 3 мільйонів півнів задіяні в роботі Wildberries, а оборот у 2% ВВП, при вириванні 12% ВВП на всю війну на рік – це ваговий шматок військових цілей для нас)