Сейчас появится куча "миротворцев" по Черному морю.

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Им на самом деле на Украину нас@ать – у них вышки на морских газовых месторождениях...

Далее текст на языке оригинала.

А "морське перемир'я", яке вони разом з екологами і нашими корисними ідіотами будуть просувати, вигідне тільки агресору:

для РФ Чорне море – це вже не 4, а 7-8 млн тонн сирої нафти на місяць, воно стало основним напрямом експорту "надлишків" сирої нафти, що утворилися через масове пошкодження НПЗ... І крім того наші атаки в Азові – це успішна блокада "сакрального" Криму.

А тому стоїмо. Розуміємо, що 28 пошкоджених суден, що йшли до/з портів Великої Одеси за місяць – це багато: 11-12% від загальної кількості, 21 загиблий моряк, 34 поранених,... але віримо і сподіваємось, що наші військові швидко знайдуть, як захистити морський трафік від Зміїного до Одеси від атак з повітря.