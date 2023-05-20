Войска РФ накрыли "Градами" Торецк: есть разрушения, среди раненых – ребенок. Фото
Армия России массировано обстреляла Торецк на Донетчине из РСЗО "Град". Вследствие обстрела ранены пять человек, в том числе 11-летний ребенок.
Также повреждены жилые дома и другие объекты инфраструктуры, в частности, больница. Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко (чтобы посмотреть фото последствий, доскролльте новость до конца).
"Россияне накрыли фактически весь город "Градами", – написал он в своем Telegram-канале.
Кириленко добавил, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь, их состояние удовлетворительное.
Глава ОВА призвал гражданских эвакуироваться с прифронтовых территорий, чтобы не рисковать жизнью и здоровьем.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– По данным Генштаба ВСУ, в течение суток враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Славянск, Дружковка, Бахмут, Ивановское, Белая Гора и Торецк.
– РФ в ночь на 20 мая атаковала Украину 18 дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили все "шахеды".
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