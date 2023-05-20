Россия ночью атаковала Украину 18 дронами-камикадзе: силы ПВО сбили все 'Шахеды'

Защитники украинского неба ночью 20 мая отбили уже одиннадцатую с начала мая массированную воздушную атаку России. На этот раз они обезвредили 18 дронов-камикадзе Shahed-136/131 иранского производства.

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Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ. Все вражеские "Шахеды" были уничтожены на подлете к столице, где падение обломков повлекло некоторые повреждения.

Отмечается, что в полночь субботы российские оккупанты атаковали Украину с северного направления 18-ю Shahed-136/131, которые направили на Киевщину.

"Все – уничтожены силами и средствами воздушного командования "Центр" Воздушных сил", – подчеркнули в командовании.

Там добавили, что в конце суток 19 мая на восточном направлении в зоне ответственности воздушного командования "Восток" защитники также уничтожили два "Шахеда".

В то время как на южном направлении в зоне ответственности воздушного командования "Юг" был сбит российский разведывательный БПЛА "Мерлин-ВР".

"В течение прошедших и текущих суток тактической авиацией Воздушных сил совершено до 30 самолетовылетов на огневое поражение и истребительное авиационное прикрытие. Держим небо! Вместе – к победе!" – подчеркнули в Воздушных силах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущую ночь, 19 мая, силы ПВО сбили три российских "Калибра" и 16 "Шахедов". В общем тогда враг совершил пуски шести крылатых ракет и 22 ударных дронов.

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