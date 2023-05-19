Силы ПВО отбили очередную воздушную атаку РФ: уничтожено 16 'Шахедов' и три 'Калибра'

Силы противовоздушной обороны Украины отбили десятую подряд с начала месяца массированную атаку России, которую она устроила ночью 19 мая. В небе над несколькими регионами защитники сбили три вражеских ракеты и 16 ударных беспилотников.

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Войска страны-агрессора запускали их в несколько волн, в том числе и с кораблей. О результатах работы ПВО сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что в ночь на пятницу российские оккупанты атаковали Украину с северного и юго-восточного направлений дронами-камикадзе Shahed-136/131 и крылатыми ракетами "Калибр" с кораблей в Черном море.

В общем были зафиксированы пуски 22 "Шахедов" и шести "Калибров".

"В течение этой ночной атаки силами и средствами противовоздушной обороны воздушных командований "Центр", "Запад" и "Юг" Воздушных сил ВСУ уничтожены три крылатые ракеты и 16 ударных дронов", – говорится в сообщении.

Напомним: во время воздушной тревоги ночью 19 мая взрывы раздавались в Киеве, Кривом Роге, а также в Киевской, Черниговской, Николаевской и Хмельницкой областях. В регионах и столице сработали системы противовоздушной обороны.

Известно, что РФ ударила по частному промышленному предприятию в Кривом Роге. Там есть существенные разрушения цехов, уничтоженное оборудование. Сразу несколько зданий охватил пожар. Из-за вражеской атаки пострадали два человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время предварительной массированной атаки РФ на города Украины 18 мая силы ПВО сбили 29 из 30 крылатых ракет и четыре БПЛА. В то же время произошли прилеты в Одессе и на Хмельнитчине, а в Киеве были повреждения из-за падения обломков.

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