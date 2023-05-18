Оккупанты устроили новую ракетную атаку на Украину: первые подробности

Оккупационные войска России в ночь на четверг, 18 мая, снова атаковали ракетами украинские города. Сигнал воздушной тревоги был объявлен во всех областях.

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По состоянию на 4:30 взрывы были слышны в Полтавской и Винницкой областях. Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил о работе противовоздушной обороны в регионе.

"Снова враг атакует крылатыми ракетами! Силы обороны в области отрабатывают воздушные цели. Оставайтесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Все службы работают!" – написал он.

"Слышны взрывы на Полтавщине", – написали на канале "Лачен пишет".

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал украинцев реагировать на сигнал тревоги и находиться в укрытиях. "Очень внимательно к тревогам", – написал он на своем канале в Telegram.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью вторника, 16 мая, в Киеве и области прогремели мощные взрывы: оккупационные войска России в восьмой раз атаковали украинскую столицу ракетами и дронами-камикадзе. В регионе на отлично сработала ПВО, сбив все вражеские цели, однако их обломки упали в нескольких районах и есть пострадавшие.

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