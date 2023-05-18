Оккупанты запустили по Украине 30 ракет, 29 сбили силы ПВО

Силы противовоздушной обороны Украины 18 мая отбили очередную массированную атаку России, которую страна-агрессор снова осуществляла ракетами и дронами. В небе над рядом регионов было сбито 29 из 30 вражеских ракет и четыре БПЛА.

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О результатах работы ПВО сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, еще с 21:00 среды, 17 мая, по 05:30 нынешнего дня российские оккупанты осуществили несколько волн ракетных атак с разных направлений.

"В общем выпущено 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования", – отметил генерал.

Установлено, что из самолетов стратегической авиации – двух Ту-160 и восьми Ту-95 – оккупанты запустили в сторону Украины 22 крылатых ракеты Х-101/Х-555. В то время как из кораблей в Черном море – шесть крылатых ракет "Калибр".

Кроме того, две крылатые ракеты "Искандер-К" враг выпустил из наземных оперативно-тактических ракетных комплексов.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины уничтожено 29 крылатых ракет", – заявил Залужный.

Также защитники украинского неба сбили два вражеских дрона-камикадзе Shahed-136/131 и два разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время одной из ночных воздушных тревог 18 мая взрывы были слышны на Потавщине и Винниччине – там работала ПВО. Тогда как в Одессе и Хмельницкой области произошли прилеты, на юге – с жертвами.

Около 05:00 мощные взрывы прогремели в Киеве, жителей предупредили о работе ПВО и предостерегли не фиксировать этого на камеру. Из-за падения обломков сбитых целей в нескольких районах столицы возникли возгорания и повреждения.

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