В Хмельницком взрывная волна повредила жилые дома, школы и больницы. Фото

Утром 13 мая оккупационные войска страны-террориста России использовали дроны-камикадзе типа "Шахед" для атаки на территории Украины. В Хмельнитчине сообщили о попадании в объект критической инфраструктуры.

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Городской голова Хмельницкого Александр Семчишин сообщил, что прилеты в самом городе не зафиксированы. Однако на одном из объектов Хмельницкого района было попадание, там идет пожар.

"По состоянию на 7:30 13 мая в Хмельницком прилеты не зафиксированы! Однако в результате террористической атаки попадание в объект на территории одной из общин Хмельницкого района. Пожар продолжается", – пишет Семчишин.

В результате взрыва в Хмельницком получили повреждения учебные заведения, медицинские учреждения, административные здания, промышленные объекты, а также многоэтажные и частные жилые дома. Сообщается, что в результате обстрела есть пострадавшие лица, их количество уточняется.

Над ликвидацией последствий попадания работают все необходимые службы. Мэр также сообщил, что эвакуация в городе не проводится. Перебоев с коммунальными услугами тоже нет.

Ранее сообщалось, что во время масштабной воздушной тревоги во Львовской области прозвучали звуки взрывов. Однако власти заверили горожан, что в области ситуация спокойная.

Также в результате атаки 13 мая в Киевской области сбитый БПЛА упал на жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины. В области работало ПВО.

В Николаеве во время воздушной тревоги раздались взрывы – пострадали многоэтажные дома и здание хлебозавода. По предварительным данным, оккупанты могли атаковать Николаев оружием наземного базирования.

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