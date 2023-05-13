По Николаеву могли ударить из наземного оружия, враг ищет тактику максимального поражения, – ОК 'Юг'

В ночь на 13 мая российская террористическая армия устроила очередную воздушную атаку по Украине. В Николаеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы – пострадали многоэтажные дома и здание хлебзавода.

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По предварительным данным, оккупанты могли атаковать Николаев оружием наземного базирования. Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По ее словам, ночью в зоне ответственности оперативного командования "Юг" над Николаевской областью были зафиксированы ударные дроны-камикадзе иранского производства типа Shahed-131/136. Один БПЛА сбили силы противовоздушной обороны.

В то же время спикер ОК "Юг" допустила, что взрывы в Николаеве могли прогреметь в результате атаки оружием наземного базирования. Оккупанты повредили несколько многоэтажных домов, здание хлебзавода, а также ранили мирных жителей.

"В нашей зоне ответственности фиксировался пролет Шахеда, один из которых был сбит над Николаевщиной силами противовоздушной обороны. Что касается попаданий по Николаеву, скорее всего это было наземное оружие. Это говорит о том, что враг пытается рассредоточить усилия противовоздушной обороны и ищет тактику максимального поражения", – сказала Гуменюк.

В свою очередь глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что ночью, в 01:23 враг совершил обстрел Николаева, по предварительной информации ударными дронами иранского производства Shahed-136/131.

В ОВА уточнили, что из-за попадания боеприпасов повреждение получил пятиэтажный жилой дом и разрушено двухэтажное здание на предприятии. В результате обстрела возникли пожары на обоих объектах, которые были оперативно ликвидированы спасателями. Всего пострадали три человека.

В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области показали последствия ночного теракта в Николаеве, который устроили россияне. Спасатели оперативно потушили пожар в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома площадью 40 кв. м. В этом же здании ликвидировали возгорание в помещении объекта площадью 70 кв. м.

Также потушили пожар на площади 80 кв. м на предприятии. Всего к выполнению задач по назначению привлекалось 64 спасателя и 15 единиц техники ГСЧС.

Напомним, оккупационная армия России в ночь на 13 мая атаковала Нкиколаев, в городе прогремели взрывы. В это время в регионе был объявлен сигнал воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что 27 апреля, российские оккупационные войска обстреляли Николаев крылатыми ракетами "Калибр". В результате теракта, один человек погиб, еще 23 получили ранения, в том числе, один ребенок.

Кроме того, 7 мая российские оккупационные войска также атаковали Николаев. Враг выпустил по городу сверхзвуковые ракеты Х-22. В областном центре прогремело четыре взрыва.

Как сообщал OBOZREVATEL, разоблачен житель Николаева, который, подрабатывая водителем такси, шпионил для оккупантов и передавал врагу информацию о Силах обороны Украины и гражданской инфраструктуре города. Именно по его наводке ВС РФ ударили ракетой по жилой многоэтажке в Николаеве осенью 2022 года.

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