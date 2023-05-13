Войска РФ ударили по Николаеву: пострадали жилые дома, на предприятии начался пожар

Оккупационная армия России в ночь на субботу, 13 мая, атаковала дронами Николаев, в городе прогремели взрывы. В это время в регионе был объявлен сигнал воздушной тревоги.

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Громкие звуки жители города услышали около 1:30. На местах прилетов начался пожар, в частности, на первом этаже жилого дома и на предприятии, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

Он отметил, что оккупанты снова попали в гражданские объекты.

"Тушим пожар. Как всегда твари стреляют в гражданские объекты. Все логично. Атаковали колбасу, потом нашу рябу, потом хлеб. Пожар также на 1 этаже пятиэтажки жилой", – написал он.

Мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram позже уточнил, в результате атаки российских войск начался пожар на предприятии, рядом пострадали жилые дома.

"В одной из пятиэтажек выбиты практически все окна, пожары в трех квартирах. Насчет пострадавших – выясняем. Медики работают на месте. Также есть повреждения в учебном заведении", – написал он.

Отметим, что мониторинговые каналы сообщали, что на юге и в центре Украины есть угроза атак дронами-камикадзе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оперативном командовании "Юг" предупредили, что по состоянию на вечер пятницы, 12 мая, страна-агрессор Россия вывела в Черное море два своих ракетоносителя. Среди них один корабль и одна подлодка.

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