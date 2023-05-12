Оккупанты вывели в Черное море два ракетоносителя: 'Калибры' наготове

По состоянию на вечер пятницы, 12 мая, страна-агрессор Россия вывела в Черное море два своих ракетоносителя. Среди них один корабль и одна подлодка.

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Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook. Наготове к пускам по Украине у врага может быть до 12 ракет типа "Калибр".

"Уровень ракетной опасности – повышенный. Будьте внимательны и сознательны, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – подчеркнули военные.

Отметим, что еще днем в Черном море маневрировали восемь кораблей РФ – они были замечены у побережья РФ и оккупированного Крыма. На тот момент носители "Калибров" и большие десантные корабли в море отсутствовали.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В сводке британской разведки отмечается, что Россия существенно снизила количество запусков по Украине крылатых ракет "Калибр". Это связано с тем, что государство-агрессор пытается решить дилемму относительно того, как именно использовать это дорогостоящее вооружение.

– Российское руководство пытается определиться, тратить "Калибры" для попыток помешать украинскому контрнаступлению или приберечь их для гипотетического конфликта с НАТО.

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