Россия столкнулась с дилеммой по применению крылатых ракет в войне против Украины – разведка Британии

Россия существенно снизила количество запусков по Украине крылатых ракет "Калибр". Это связано с тем, что государство-агрессор пытается решить дилемму относительно того, как именно использовать это дорогостоящее вооружение.

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Российское руководство пытается определиться, тратить "Калибры" для попыток помешать украинскому контрнаступлению или уберечь их для гипотетического конфликта с НАТО. Об этом заявили в Министерстве обороны Великобритании в новой сводке.

"В ночь с 8 на 9 мая 2023 года корабли Черноморского флота России совершили восемь запусков ударных крылатых ракет SS-N-30a SAGARIS ("Калибр". – Ред.) по Украине. С 9 марта 2023 года это было лишь второе использование этих ракет ВМС России. До марта 2023 года ВМС России неоднократно запускали "Калибры". Россия, вероятно, временно остановила использование этого оружия, поскольку хотела восстановить свои резервные запасы", – говорится в сообщении, которое цитирует Минобороны Британии.

Британская разведка считает, что в краткосрочной перспективе государство-агрессор может рассматривать "Калибры" как одно из ключевых средств для ударов по всей территории Украины. Так россияне рассчитывают сорвать будущее украинское контрнаступление.

Однако в то же время военное командование РФ оказалось перед дилеммой.

"В более стратегическом плане Россия также считает, что "Калибры" и другие крылатые ракеты играют важную роль в любом гипотетическом конфликте с НАТО. Как использовать это дефицитное и дорогостоящее оружие – одна из многочисленных дилемм, с которыми сталкиваются российские командиры, поскольку война в Украине длится гораздо дольше, чем они изначально планировали", – отметили в МО Британии.

Напомним, 6 мая в Воздушных силах ВСУ подтвердили сбивание российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал" в небе над Киевщиной. Это произошло во время массированной ракетной атаки российских войск на Украину в ночь на 4 мая.

Это ущерб стало первым в истории ущербом российского "Калибра", который россияне называли "гиперзвуковой ракетой" и уверяли, что сбить ее невозможно.

В российском минобороны информацию о сбитии "Кинжала" переваривали неделю – и наконец-то отреагировали, заявив, что это "невозможно".

"Американский ЗРК Patriot не мог сбить "Кинжал", поскольку не способен перехватывать цели на такой скорости", – выдали россияне.