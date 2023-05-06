'Историческое событие': в Воздушных силах подтвердили сбитие российской гиперзвуковой ракеты 'Кинжал' в небе над Киевщиной

Украинская ПВО впервые сбила российскую баллистическую ракету Х-47 "Кинжал". Ею Россия атаковала Украину в ночь на 4 мая.

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"Кинжал" был сбит в небе над Киевщиной с помощью американской системы Patriot. Историческое событие подтвердил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук.

"Поздравляю украинский народ с историческим событием! Да, мы сбили "не имеющий аналогов" Кинжал! Случилось это во время ночной атаки 4 мая в небе Киевщины. Ракету Х-47 выпустил МиГ-31К с территории России", – отметил командующий ВС ВСУ.

Он добавил, что сбить вражескую ракету удалось с помощью американской ЗРК MIM-104 Patriot, переданной Украине западными партнерами.

Олещук также обратился к журналистам, экспертам и публичным лицам с просьбой не спешить обнародовать даже такие замечательные новости, прежде чем это сделают Вооруженные силы Украины.

"И еще одно, не нужно бежать, как говорят в Украине, "поперед батька в пекло", преждевременно обнародовать информацию, которой может воспользоваться враг! Мы будем обязательно сообщать что, где, чем, и когда сбили! На все свое время. Когда слышны громкие взрывы в воздухе, моя дочь каждый раз успокаивает соседей словами: спокойно, работает наша ПВО! Поговорите и вы со своими соседями, помогайте друг другу в трудные минуты, верьте в наши Воздушные силы, верьте в ПВО! Украина победит!" – отметил командующий Воздушными силами.

Российские ракеты Х-47 М "Кинжал" появились на вооружении армии РФ с 2018 года. В РФ их называют "гиперзвуковыми", на самом же деле это баллистическая ракета.

Боевая часть Х-47М составляет 500 кг, скорость ракеты 3500 – более 12000 км/ч. После пуска из самолета ракета поднимается на большую высоту в верхние слои атмосферы. А при закате на цель по баллистической траектории может развивать скорость около 12 тыс. км/ч.

В течение более года полномасштабного вторжения в Украину Россия несколько раз применяла свои "Кинжалы" для ударов по территории нашего государства. В частности, в российском МО впервые заявили о запуске Х-47 по Ивано-Франковской области 18 марта 2022 года - "по подземному военному составу неподалеку от Делятина Ивано-Франковской области". В Минобороны Украины тогда не смогли установить тип вооружения, которым был нанесен удар.

9 мая 2022 года из самолетов стратегической авиации Ту-22М3 по гражданским объектам в Одесской области было запущено три ракеты комплекса "Кинжал". В результате удара ранены два человека, разрушены пять зданий туристической инфраструктуры.

Но самой известной стала российская атака по Виннитчине 7 августа, когда захватчики ударили "Кинжалами" по военным объектам в регионе.

Рекордное количество – 6 ракет, было использовано во время очередного массированного ракетного удара по объектам критической инфраструктуры в ночь с 8 на 9 марта 2023 года.

Украинская разведка утверждает, что у России "Кинжалов" есть всего несколько десятков. Однако до 4 марта украинское ПВО не могло их сбивать. Теперь же ситуация кардинально изменилась

Напомним, утром 4 мая в КМВА заявляли, что над Киевом во время ночной атаки были сбиты все воздушные цели. Там предположили, что для ударов по столице российские войска применили "вероятно баллистические ракеты".

Уже на следующий день эксперты Defense Express, проанализировав фото обломков уничтоженных ракет, идентифицировали российскую баллистическую ракету "Кинжал". Однако в вС ВСУ тогда факт сбития баллистических ракет, как и факт их запуска россиянами, отрицали.