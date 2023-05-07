Россия обстреляла Николаев сверхзвуковыми ракетами Х-22: последствия устанавливаются

В ночь на воскресенье, 7 мая, российские оккупационные войска атаковали Николаев. Враг выпустил по городу сверхзвуковые ракеты Х-22.

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В областном центре прогремело четыре взрыва, сообщили в Telegram-канале Николаевской ОВА. "Зарева не было. ПВО надеюсь", – писал начальник ОВА Виталий Ким.

"Не буду писать деталей. Вызовов 101/102 не было...Либо ПВО, либо поле", – добавил он позже.

Мониторинговые каналы сообщали, что всего было запущено четыре ракеты Х-22 с самолетов Ту-22м3.

На данный момент последствия обстрела устанавливаются.

Х-22 – это советская сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности. С началом полномасштабной войны она стала для россиян орудием их многочисленных военных преступлений.

Ракетами Х-22 были нанесены удары по торговым центрам "Riviera" в Одессе и "Амстор" в Кременчуге, по жилым домам в Сергеевке на Одесщине и в Днепре.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 27 апреля российские оккупационные войска обстреляли Николаев ракетами. В результате теракта один человек погиб, еще 23 получили ранения, в том числе один ребенок.

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