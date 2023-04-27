Российские войска обстреляли Николаев: есть попадания в многоэтажку и частные дома, есть жертва
В ночь на четверг, 27 апреля, российские оккупационные войска обстреляли Николаев, прозвучали взрывы. Одна из вражеских ракет попала в многоэтажный дом и частные домовладения.
Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Он отметил, что, предварительно, враг атаковал Николаевщину ракетами С-300.
Всего россияне выпустили четыре ракеты. На данный момент известно о 15 раненых и одном погибшем в результате удара РФ по многоэтажке.
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что еще одна вражеская ракета попала в частный дом. Кроме того, часть города осталась без света.
"На место направляются все службы. Не выходите из укрытий до отбоя тревоги!" – подчеркнул городской голова.
А Ким потом добавил, что скорая помощь выехала еще на один частный адрес. Это может значить, что было два прилета по частным домам.
Начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет сообщил, что в результате удара РФ по многоэтажке есть пострадавшие, передает "Суспільне". На месте работают спасательные службы, людей достают из-под завалов.
Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 18 апреля российские оккупанты атаковали Николаевщину дронами Shahed. 7 БПЛА попали в объект промышленной инфраструктуры.
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