Российские войска обстреляли Николаев: есть попадания в многоэтажку и частные дома, есть жертва

В ночь на четверг, 27 апреля, российские оккупационные войска обстреляли Николаев, прозвучали взрывы. Одна из вражеских ракет попала в многоэтажный дом и частные домовладения.

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Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Он отметил, что, предварительно, враг атаковал Николаевщину ракетами С-300.

Всего россияне выпустили четыре ракеты. На данный момент известно о 15 раненых и одном погибшем в результате удара РФ по многоэтажке.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что еще одна вражеская ракета попала в частный дом. Кроме того, часть города осталась без света.

"На место направляются все службы. Не выходите из укрытий до отбоя тревоги!" – подчеркнул городской голова.

А Ким потом добавил, что скорая помощь выехала еще на один частный адрес. Это может значить, что было два прилета по частным домам.

Начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет сообщил, что в результате удара РФ по многоэтажке есть пострадавшие, передает "Суспільне". На месте работают спасательные службы, людей достают из-под завалов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 18 апреля российские оккупанты атаковали Николаевщину дронами Shahed. 7 БПЛА попали в объект промышленной инфраструктуры.

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